제빵 서바이벌 ‘천하제빵’ 첫 방송부터 화제

두쫀쿠 디저트 열풍과 맞물려 관심

출연자 빵집엔 벌써부터 대기 행렬



‘디저트에 진심’인 한국인을 겨냥한 MBN ‘천하제빵’(포스터)이 첫 방송부터 주요 화제성 지표 1위를 휩쓸었다. ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 디저트 열풍 속에서 K베이커리를 전면에 내세운 선택이 통했다는 평가다. 요리 예능 전성시대 속 ‘천하제빵’이 제2의 ‘흑백요리사’로 자리 잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.



지난 1일 첫 방송된 제빵 서바이벌 ‘천하제빵’은 방송 이틀 만인 3일 넷플릭스 ‘오늘 대한민국 TOP10 시리즈’ 1위에 올랐다. 지난 2일 집계된 네이버TV 영상에서도 1회 영상이 TOP1을 차지했으며 티빙 실시간 인기 검색어에서도 정상에 이름을 올렸다. 시청률 역시 닐슨코리아 기준 최고 2.3%, 전국 2.0%로 종편·케이블 동시간대 예능 1위를 기록했다.



‘천하제빵’은 국내 최초 K베이커리 서바이벌 프로그램이다. 전국의 장인급 제빵사부터 세계 무대에서 실력을 인정받은 파티시에, 재야의 고수까지 전 세계 72명의 제과·제빵사가 실력으로 맞붙는다. 요리 서바이벌이 포화된 가운데 메인 소재를 ‘제빵’으로 좁혀 신선함을 더했다.



시청자 반응도 빠르게 달아올랐다. 임동석은 ‘최강록 닮은꼴’, 임훈은 ‘눈물의 크림핑’이라는 별명으로 불리며 지지를 얻고 있다. 대량의 마늘을 활용한 김은희는 ‘단군신화 리부트’라는 별명과 함께 강한 인상을 남겼다.



출연자들이 운영하는 빵집은 ‘성지’처럼 공유되며 대기 행렬과 방문 인증이 이어지고 있다. ‘흑백요리사’가 이끈 외식업계 붐을 이어받아 ‘천하제빵’도 제빵업계에 훈풍을 불어넣을 수 있을지 주목된다. 총 10부작인 ‘천하제빵’은 매주 일요일 오후 9시40분 MBN에서 방송된다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



