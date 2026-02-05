포춘마켓·두쫀쿠… 행복한 명절

다가오는 설 연휴를 맞아 국내 테마파크가 다양한 콘텐츠를 마련했다. 신나는 놀이는 물론 명절 분위기를 물씬 풍기는 이색 이벤트가 나들이객에게 손짓하고 있다.
에버랜드 ‘포춘馬켓’에서 행운을…
삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 신년 행운을 테마로 한 다채로운 콘텐츠로 방문객을 맞이한다. 먼저 카니발 광장에서는 연휴 기간 매일 오전 11시부터 오후 4시30분까지 우리나라 고유의 놀이문화를 체험할 수 있는 민속놀이 체험존이 운영된다. 윷놀이, 투호놀이, 딱지치기, 비석치기, 제기차기 등 다양한 전통놀이를 남녀노소 누구나 자유롭게 즐길 수 있다.
한복 착용 고객을 위한 특별 프로모션도 진행된다. 한복을 입고 현장 매표소를 방문하면 에버랜드를 2만원에 이용할 수 있다. 사파리월드, 범퍼카, 챔피온십로데오에서는 한복 차림 이용객에게 에버랜드에서 현금처럼 이용할 수 있는 솜 포인트를 랜덤으로 증정한다.
명절 음식도 빠질 수 없다. 에버랜드 각 레스토랑에서는 등갈비 오색 떡국, 얼큰 육전 조랭이 떡국, 짬뽕 떡국, 황태 떡만둣국 등 다양한 콘셉트의 떡국 메뉴를 선보인다.
또 설 연휴가 있는 2월 한 달간 신년 행운을 테마로 한 ‘포춘馬켓’ 왓에버 시리즈를 진행 중이다.
두쫀쿠·1988 골목놀이… 서울랜드
서울랜드는 달콤한 트렌드와 전통이 어우러진 특별한 K컬처 설 연휴 이벤트를 준비했다. 우선 연휴 첫날인 14일 밸런타인데이에는 달달한 스페셜 이벤트가 진행된다. 이날 오후 2시14분 서울랜드 세계의광장에서는 디저트 대세 ‘두쫀쿠’(두바이 쫀득 쿠키)를 건 운명의 한판이 펼쳐진다. 연인뿐 아니라 친구, 가족 등 두 명이 한 팀을 이뤄 만든 커플이 2.14초를 맞추는 타이머 게임에 참여하면 된다. 타이머 게임에서 승리한 214커플은 달콤하고 빠삭한 두쫀쿠 세트를 받을 수 있다. 로맨틱한 음악공연, 커플 매직쇼, 불꽃놀이까지 다채로운 프로그램도 즐길 수 있다.
15일부터 18일까지 ‘1988 골목놀이터’가 개최된다. 삼천리동산에 마련된 ‘1988 한가위 골목놀이터’에는 1988년 옛 향수를 자극하는 골목에서 ‘우리동네 골목대장!’ 이벤트와 ‘1988 골목놀이터’ 체험을 즐길 수 있다. ‘우리동네 골목대장’에서는 골목의 터줏대감인 골목대장 명수와 랜드문구사 박옥순 사장님이 방문객들을 맞이한다. 방문객들은 골목대장들과 추억의 게임 대결로 승자를 가리는 이벤트에 참여할 수 있다. 조금 모자라지만 착한 골목대장 친구와의 대결을 통해 행운의 뻥튀기, 달고나 등 추억의 간식을 상품으로 받을 수 있다. 이밖에 다양한 종류의 골목놀이 체험이 가능하다. 랜드오락실에서는 레트로 게임기로 신나는 게임을 즐길 수 있으며 골목길에서는 전통 골목놀이인 굴렁쇠 굴리기, 딱지치기, 투호놀이도 체험할 수 있다.
브릭으로 즐기는 설맞이, 레고랜드
강원도 춘천의 레고랜드는 15일부터 18일까지 설 명절 맞이 특별 체험형 이벤트를 선보인다. 모든 방문객들을 위한 맞춤형 이벤트로, 가족 간의 사랑을 확인하면서 특별한 추억을 남길 수 있는 구성으로 기획됐다.
레고랜드 파크에서는 방문객의 눈과 귀를 사로잡을 세 가지 메인 이벤트가 준비돼 있다. ‘브릭 플레이 타임’은 브릭토피아 라운지 내 브릭 컨베이어 벨트 구역에서 매일 두 차례(오후 1시30분과 3시30분) 진행된다. 가족이 함께하는 챌린지 형태로, 1분 동안 제시된 그림을 기억한 뒤 제한 시간 내에 브릭으로 똑같이 조립하는 방식이다. 행사 중에는 몸풀기 율동과 리액션 게임 등 레크리에이션이 함께 진행돼 명절에 어울리는 유쾌한 놀이 시간을 선사할 예정이다.
브릭토피아 라운지의 간판 프로그램 ‘브릭 콘테스트’도 설 명절을 맞이해 ‘복주머니 만들기’를 주제로 새롭게 진행된다. 참가자들은 나만의 개성을 담은 복주머니를 만들어 오후 3시30분까지 접수하면 된다. 매일 오후 4시 우승자를 발표한다. 우승자에게는 특별히 준비된 선물이 증정된다.
크리에이티브 워크숍에서는 영유아를 위한 참여형 프로그램 ‘메이크 스토리 투게더’가 오후 2시30분에 열린다. 설날을 맞아 레고랜드에 찾아온 까치가 세 가지 미션을 수행하면 소원을 이뤄준다는 이야기를 바탕으로 진행된다. 어린이들은 부모님과 함께 떡국 등 명절에 얽힌 다양한 요소들을 듀플로 브릭으로 만들어 보며 이야기에 필요한 미션을 완수하고 즐거운 추억을 쌓을 수 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지