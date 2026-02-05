포춘마켓·두쫀쿠… 행복한 명절

[And 여행]

설 연휴 테마파크 즐길거리

다가오는 설 연휴를 맞아 국내 테마파크가 다양한 콘텐츠를 준비했다. 사진은 에버랜드 포춘마켓에 조성된 포토존. 에버랜드 제공

에버랜드 ‘포춘馬켓’에서 행운을…



두쫀쿠·1988 골목놀이… 서울랜드



서울랜드 설날 이벤트. 서울랜드 제공

브릭으로 즐기는 설맞이, 레고랜드



가족 방문객을 위한 다채로운 이벤트를 준비 중인 레고랜드. 레고랜드 제공