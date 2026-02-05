경북 문경 겨울 나들이… 청룡·황룡 감싸주는 포근한 보금자리

경북 문경에 영강(穎江)이 흐른다. 상주시 화북면 장암리 속리산에서 발원해 문경시를 거쳐 낙동강으로 흘러드는 길이 78㎞ 물줄기다. 상주에서 용유천으로 흐르던 강이 문경으로 접어들어 농암면 내서리에서 농암천(籠巖川)이 되면서 쌍용계곡을 펼쳐 놓는다.
쌍용계곡은 농암천 상류 도장산 기슭 4㎞ 구간으로, 소백산맥이 마지막 힘을 모아 빚어 놓은 비경을 자랑한다. 기암괴석과 층암절벽 등이 병풍처럼 둘러싸고 굽이굽이 휘감아 도는 옥계수가 수천년 동안 거대한 암석을 갈고 쪼아내 훌륭한 예술품을 남겨 놓았다.
계곡은 용추에서 청룡·황룡이 살았다고 해 이름을 얻었다. 양쪽으로 용을 닮은 두 개의 바위가 엎드린 듯 자리하고 있다. 남쪽에 자리한 바위가 암용, 북쪽에 자리한 두툼한 바위가 수용이라고 한다. 너럭바위 위에 패어 내린 물길로 하얀 포말을 일으키는 물이 2단으로 흘러내리며 아름다운 소(沼)를 이룬다. 그 아래 움푹 파인 호리병을 닮은 작은 소(용추)가 하나 더 있어 쌍용계곡에서 가장 빼어난 절경을 자랑한다.
더운 여름철 물놀이와 휴식을 안겨주는 쌍용계곡은 겨울철에도 ‘핫’하다. 백패커의 ‘빙박’ 장소로 입소문을 타면서 찾는 이들이 부쩍 늘었다. 빙박은 빙판 위에 텐트를 치고 캠핑을 즐기는 ‘아이스 캠핑’이다. 얼음 왕국에서 하룻밤을 묵는 것 같은 낭만적인 극한 체험이다.
겨울철 유유히 흐르던 물길이 단단하게 얼어붙고, 얼음판 위에 겨울을 즐기려는 사람들의 알록달록한 텐트가 하나둘 들어선다. 자리를 깔고 누우면 바닥에서 쩍쩍 얼음 갈라지는 소리가 울려 퍼진다. 하늘을 올려다보면 밤하늘을 가득 채운 별과 달빛에 비쳐 반짝이는 얼음 폭포가 환상적이다.
하류로 내려오면 농암면 화산리 계곡에 천연기념물 반송이 있다. 청화산 자락 시루봉 등산로 초입에서 늠름한 자태를 뽐낸다. 여섯 갈래로 갈라져 자라기 때문에 육송으로 불리는 이 노송은 키 24m, 가슴 높이 둘레 5.1m, 수령 400년이다. 반송이 지금까지 잘 보존돼 온 이유는 반송을 베면 천벌을 받는다는 전설 때문이라고 한다. 그 뒤로 시루봉 큰 바위 2개가 웅장하다.
농암천은 농암면과 가은읍의 경계를 U자 모양으로 곡류하면서 윤강이 된다. 가은읍에 ‘견훤유적지’가 있다. 후백제 왕 견훤(867~936)이 태어난 곳이다.
현재 가은읍 갈전리에는 견훤의 생가터로 추정되는 곳이 있고 그의 탄생 설화가 있는 금하굴도 있다. 인근 농암면 연천리에는 견훤과 군마(軍馬) 설화가 있는 말바위도 있다. 농암면 궁기리는 궁궐을 짓고 군병을 훈련하던 궁터라서 붙은 지명으로 알려져 있다.
견훤의 아버지는 아자개다. 그의 이름을 딴 가은아자개장터도 있다. 1950년대 문을 연 이후 한때 2만명이 넘는 광부와 가족들이 모여 살던 경북 최대 탄광촌의 생활 중심지였다. 4와 9로 끝나는 날 오일장이 열린다. 전통시장의 정겨운 풍경 속에 청년들이 만든 3668㎡ 규모의 외식창업 테마파크가 더해지며 찾는 발길이 늘어나고 있다.
장터 가까운 곳에 문경 에코월드(옛 에코랄라)가 자리한다. 과거 석탄 산업의 역사를 체험할 수 있는 문경석탄박물관과 수많은 사극 드라마의 촬영지로 유명한 가은오픈세트장을 통합하고 에코타운과 자이언트포레스트 시설 등을 추가한 복합 생태 문화 테마파크다. 문경석탄박물관에서는 은성갱도 내부를 둘러보며 광부들의 작업과 생활을 생생하게 체험할 수 있다. 에코타운은 백두대간의 자연과 문화를 체험할 수 있는 공간으로 에코서클, 에코팜, 에코스튜디오, 키즈월드, 에코카페 등으로 구성돼 있다. 에코서클에서는 아름다운 빛과 원형 스크린이 만들어낸 포레스트 판타지아를 통해 백두대간의 사계절을 최첨단 멀티미디어 쇼로 감상할 수 있다. 에코팜에서는 환경오염과 기후변화를 주제로 한 전시와 함께 첨단 농업 기술을 체험할 수 있다. 에코스튜디오에서는 방문객이 직접 주인공이 돼 영상물을 제작할 수 있다.
윤강은 고모산성이 있는 진남교반에서 조령천을 만나 영강으로 흐른다. 고모산성은 길이 약 1.6㎞, 성벽 높이 2~5m, 너비 4~7m 규모로 삼국시대인 470년쯤 군사 방어용으로 지어진 석성(돌로 만들어진 성)이다. 아름다운 물돌이를 형성하는 진남교반은 깎아지른 절벽과 병풍처럼 둘러싼 산세가 어우러져 절경을 자랑한다.
여행메모
쌍용폭포 인근 용추교 주차·화장실
먹거리 다양한 가은 아자개장터
문경 쌍용폭포는 32번 국지도 쌍용터널 인근에 있다. 농암천을 가로지르는 용추교를 건너면 차를 댈 수 있는 주차공간과 화장실이 있다. 빙박은 겨울철(주로 1~2월)에만 가능하다. 얼음 두께가 15㎝ 이상이어야 안전하다. 텐트를 얼음에 단단히 고정하고 체온을 유지하는 것이 좋다. 난방해도 바닥에서 올라오는 냉기는 막기 어렵기 때문에 패딩과 방한 기능이 뛰어난 우모 바지가 필수다.
바로 옆 도장산은 주 능선에 오르면 속리산 주변의 백두대간 등줄기와 나란히 마주할 수 있어 조망을 즐기기에 좋다. 정상을 돌아 심원골로 하산하면 약 8㎞ 거리로 4시간30분 정도 소요된다. 용추교에서 하류 STX 리조트 방향으로 농암천을 따라 1.2㎞ 길이의 산책로도 조성돼 있다. STX 리조트는 온수 가득한 온천장은 물론이고 수영복을 입고 물놀이를 할 수 있는 특별한 스파를 갖추고 있다.
가은 아자개장터 외식창업 테마파크에는 석탄을 형상화한 석탄빵을 비롯해 맥적구이, 돈가스, 국밥, 국수 등 다양한 메뉴가 한데 모여 있다. 테마파크 주변으로는 야외 휴게공간과 먹거리 골목이 조성돼 있다. 체험 프로그램도 함께 운영 중이다.
문경=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
