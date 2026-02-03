시사 전체기사 [포토] “윷 나와라!” 신나는 전통놀이 입력:2026-02-03 23:50 수정:2026-02-03 23:55 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 어린이들이 3일 서울 송파구청 어린이집에서 전통문화 체험 행사에 참여해 윷놀이를 하며 즐거워하고 있다.권현구 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “마귀에 양심 뺏겼나…부동산 투기 반드시 잡는다” 2 다주택 매매 6개월 말미… 李 “이번이 끝, 진짜 끝” 3 [단독]‘윤석열 개XX’ ‘이재명 OUT’ AI 선거 개입 가시화…정부, 대응책 마련 나섰다 4 청와대 참모진 주택 처분중…강유정·김상호 ‘매물’ 내놔 5 김어준 방송 간 유시민, ‘후단협’까지 언급 김민석 맹비난 해당분야별 기사 더보기 1 단돈 14만원에 팔았던 현대차 러시아 공장… “다시 안 산다” 2 삼성전자, 자사주 성과급…1위 노태문 62억원 3 머스크 ‘지구는 좁다’…‘AI 우주 제국’ 시동 4 중소기업·자영업자만 “못 갚겠어요”… ‘대출 연체’도 양극화 시대 5 급식 최초 ‘블루리본’ 받은 ‘이곳’ 제육볶음…어디길래 해당분야별 기사 더보기 1 배수로 실종… 18시간 강추위 생환 도운 ‘결정적 요인’ 2 [단독] 대구시는 왜 ‘신천지 1000억 소송’ 접었나… “배경 수사” 목소리 3 ‘서울대’ 이부진 장남, 대치동서 입시팁 전수…“스마트폰 단절” 4 “건들면 패가망신이라면서요” 日서 한국인 폭행 분통 5 군부대에 전두환·노태우 사진 못 붙인다…국방부, 훈령 개정 해당분야별 기사 더보기 1 中, 전기차 ‘은폐형 문손잡이’ 세계 첫 금지 2 [포토] 이스라엘, 레바논 남부 공습 3 중국, ‘미얀마 스캠단지’ 조직원 4명 추가 사형 집행 4 한국 관세 인상 위협 트럼프, 인도엔 관세 50%→18% 대폭 인하 5 “12년 만에 최대” 금값 폭락의 이유…‘이것’ 때문이었다 해당분야별 기사 더보기 1 심권호 간암 고백… “두려워서 혼자만 알고 숨겨왔다” 2 “중국 기술 이 정도”… 전 세계 흥행 1위 中애니 ‘너자 2’ 韓상륙 3 은근히 인종차별 당하는 정해인?… 패션쇼 영상 논란 4 ‘나홀로집에’ 케빈 엄마역 캐서린 오하라 별세 5 K팝으로 튄 ‘한일령’ 불똥… 일본인 포함 그룹 공연 못한다 해당분야별 기사 더보기 1 필라테스 하다가 사타구니 ‘찌릿’… 젊은 여성들 고관절 위험 2 정명훈·임윤찬 무대로 문 연 평택아트센터 3 그래미까지 美 4대 상 석권… K팝, 정복은 계속된다 4 “우리는 왜 뉴진스를 만나지 못하나” 변영주 작심발언 5 뮤지컬 데뷔 20년 김지우… 대극장 주연 배우로 우뚝 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 다주택 매매 6개월 말미… 李 “이번이 끝, 진짜 끝” ‘정청래 핵심공약’ 1인1표제, 좌초 두 달만 의결…찬성 60% [단독]‘윤석열 개XX’ ‘이재명 OUT’ AI 선거 개입 가시화…정부, 대응책 마련 나섰다 李대통령 “집값과 주가, 같은 선상 판단 안돼…집값 오르면 고통” 단돈 14만원에 팔았던 현대차 러시아 공장… “다시 안 산다” ‘서울대’ 이부진 장남, 대치동서 입시 강연…“스마트폰 단절” 배수로 실종… 18시간 강추위 생환 도운 ‘결정적 요인’ 심권호 간암 고백… “두려워서 혼자만 알고 숨겨왔다” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요