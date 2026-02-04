‘법정 소란’ 김용현 변호인 감치 집행
이하상 변호사 서울구치소 수용
법정 소란을 일으켜 감치 명령을 받은 김용현 전 국방부 장관의 변호인 이하상(사진) 변호사가 감치 명령 두달 반 만에 구금됐다.
3일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 3일 이 변호사에 대한 감치를 집행했다. 이 변호사는 이날 같은 법원 형사34부(재판장 한성진) 심리로 열린 김 전 장관 재판에 출석했다. 심리가 종료되고 형사34부 재판부가 퇴정하자마자 이 부장판사가 법원 경위들을 대동해 법정에 들어와 이 변호사에게 감치결정문을 내보이고 집행에 나선 것으로 알려졌다.
이 변호사는 오는 16일까지 경기도 의왕에 있는 서울구치소에 수용된다. 감치 선고 당일인 지난해 11월 19일 구치소에 하루 수용됐던 점을 고려해 앞서 선고된 15일 가운데 14일만 적용된다. 함께 감치 명령 대상이 된 권우현 변호사는 이날 재판에 출석하지 않아 집행이 이뤄지지 않았다.
이 변호사와 권 변호사는 당시 형사33부 심리로 진행된 한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 공판에 증인으로 출석한 김 전 장관 옆자리에 신뢰관계인 자격으로 동석하게 해달라고 요청했다. 그러나 재판장은 이를 받아들이지 않았고 이들은 방청석을 떠나지 않고 항의하는 등 소란을 피웠다. 이에 재판부는 법정 질서 위반으로 이들에게 감치 15일을 선고했다.
김 전 장관 변호인단은 법원의 감치 집행에 강하게 반발했다. 변호인단 소속 유승수 변호사는 입장문을 내고 “법관이 다른 사건의 변호인을 인신구속하는 방법으로 다른 재판에 개입하는 것은 대한민국 사법 역사에 오욕의 사실로 기록될 것”이라며 “즉시 집행정지 신청을 제기하겠다”고 밝혔다.
성윤수 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사