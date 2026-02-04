대표 매장 잠실점까지 문 닫는다… 홈플러스 “대안없다” 호소

벌써 17곳… 이달도 7곳 폐점 예정

납품업체 900곳, 정부에 DIP 요구

마트노조는 무기한 단식까지 돌입

사진=권현구 기자

홈플러스 정상화가 기약없이 미뤄지는 가운데 점포 폐점이 줄을 잇고 있다. 이미 점포 17곳이 문을 닫았고, 올 하반기엔 대표 매점인 잠실점까지 폐점이 예정돼 있다.



3일 홈플러스에 따르면 지난해 11월까지 홈플러스는 전국에 점포 총 123곳을 운영했다. 하지만 기업회생 절차가 진행되며 지난해 12월 원천, 가양, 장림, 울산북구, 일산점을 우선 닫았고 지난달 31일에는 계산, 안산고잔, 시흥, 천안신방, 동촌점을 폐점했다. 이달에도 부산감만, 문화, 울산남구, 전주완산, 화성동탄, 천안, 조치원점을 폐점한다. 하반기에는 잠실점과 인천숭의점도 문을 닫을 예정이다. 홈플러스는 2027년까지 점포를 102개로 줄일 계획이다.



점포 폐점만 계속됨에 따라 사태해결을 촉구하는 목소리가 거세지고 있다. 홈플러스 납품업체 900곳은 3일 서울 종로구 국민권익위원회 정부합동민원센터를 찾아 청와대와 금융위원회에 탄원서를 전달했다. 이들은 탄원서에서 “홈플러스가 끝내 정상화를 이루지 못하고 파산할 경우 마지막 순간까지도 홈플러스의 회생 가능성을 믿고 함께 해오고 있는 수많은 중소납품업체가 온전히 그 피해를 감당해야만 한다”고 호소했다.



납품업체들은 또 “긴급운영자금대출(DIP)은 홈플러스 한 기업만을 살리기 위한 것이 아니다”며 “이 대출을 통해 홈플러스가 다시 일어서야만 납품업체 4600곳도 생존할 수 있고 또 대형 유통업체에 판로를 의지하고 있는 중소협력업체가 살아남아야 국내 유통 생태계의 건전성도 유지할 수 있다”고 주장했다.





홈플러스도 “모두 4600개에 달하는 납품업체 중 45%에 해당하는 2071개 업체는 전체 매출의 절반 이상을 홈플러스에 의존하고 있다”며 “이 업체의 연간 거래액만 모두 1조8283억원에 달하고 있어 홈플러스와의 거래 비중이 높은 업체의 경우 홈플러스의 영업 중단이 곧바로 기업 존속 위기로 직결될 수 있는 상황이다”고 했다.



홈플러스 운영 정상화를 위해 필요한 자금 규모는 7000억원 수준으로 알려졌다. 홈플러스는 DIP 조달로 3000억원, 홈플러스 익스프레스 매각으로 3000억원, 전국 10개 점 매각으로 1000억원 가량을 조달할 계획으로 알려졌다.



홈플러스는 또한 현금 흐름과 실적 개선을 위해 부실점포를 다수 정리하고 있다. 그러면서 노동자들의 고통은 점차 커지고 있다. 마트노조는 이날 서울 종로구 청와대 앞에서 기자회견을 열었다. 마트노조는 기자회견문을 통해 “이미 17개 점포가 문을 닫았고 추가 폐점의 공포가 지역사회 전체를 뒤덮고 있다”고 지적했다. 안수용 홈플러스 지부장도 “자녀 등록금과 부모님 요양비도 내지 못해 전전긍긍하는 것이 대한민국 유통 2위 기업 노동자들의 현실”이라고 말했다.



마트노조는 설 명절 전까지 정부의 홈플러스 사태 해결 방안 마련, 회생관리인 교체, 투기자본 규제 입법 즉각 처리, 체불 임금 즉각 해결 및 노동자와 입점 업주의 생존권 보장 등을 요구하며 무기한 단식에 돌입했다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 홈플러스 정상화가 기약없이 미뤄지는 가운데 점포 폐점이 줄을 잇고 있다. 이미 점포 17곳이 문을 닫았고, 올 하반기엔 대표 매점인 잠실점까지 폐점이 예정돼 있다.3일 홈플러스에 따르면 지난해 11월까지 홈플러스는 전국에 점포 총 123곳을 운영했다. 하지만 기업회생 절차가 진행되며 지난해 12월 원천, 가양, 장림, 울산북구, 일산점을 우선 닫았고 지난달 31일에는 계산, 안산고잔, 시흥, 천안신방, 동촌점을 폐점했다. 이달에도 부산감만, 문화, 울산남구, 전주완산, 화성동탄, 천안, 조치원점을 폐점한다. 하반기에는 잠실점과 인천숭의점도 문을 닫을 예정이다. 홈플러스는 2027년까지 점포를 102개로 줄일 계획이다.점포 폐점만 계속됨에 따라 사태해결을 촉구하는 목소리가 거세지고 있다. 홈플러스 납품업체 900곳은 3일 서울 종로구 국민권익위원회 정부합동민원센터를 찾아 청와대와 금융위원회에 탄원서를 전달했다. 이들은 탄원서에서 “홈플러스가 끝내 정상화를 이루지 못하고 파산할 경우 마지막 순간까지도 홈플러스의 회생 가능성을 믿고 함께 해오고 있는 수많은 중소납품업체가 온전히 그 피해를 감당해야만 한다”고 호소했다.납품업체들은 또 “긴급운영자금대출(DIP)은 홈플러스 한 기업만을 살리기 위한 것이 아니다”며 “이 대출을 통해 홈플러스가 다시 일어서야만 납품업체 4600곳도 생존할 수 있고 또 대형 유통업체에 판로를 의지하고 있는 중소협력업체가 살아남아야 국내 유통 생태계의 건전성도 유지할 수 있다”고 주장했다.홈플러스도 “모두 4600개에 달하는 납품업체 중 45%에 해당하는 2071개 업체는 전체 매출의 절반 이상을 홈플러스에 의존하고 있다”며 “이 업체의 연간 거래액만 모두 1조8283억원에 달하고 있어 홈플러스와의 거래 비중이 높은 업체의 경우 홈플러스의 영업 중단이 곧바로 기업 존속 위기로 직결될 수 있는 상황이다”고 했다.홈플러스 운영 정상화를 위해 필요한 자금 규모는 7000억원 수준으로 알려졌다. 홈플러스는 DIP 조달로 3000억원, 홈플러스 익스프레스 매각으로 3000억원, 전국 10개 점 매각으로 1000억원 가량을 조달할 계획으로 알려졌다.홈플러스는 또한 현금 흐름과 실적 개선을 위해 부실점포를 다수 정리하고 있다. 그러면서 노동자들의 고통은 점차 커지고 있다. 마트노조는 이날 서울 종로구 청와대 앞에서 기자회견을 열었다. 마트노조는 기자회견문을 통해 “이미 17개 점포가 문을 닫았고 추가 폐점의 공포가 지역사회 전체를 뒤덮고 있다”고 지적했다. 안수용 홈플러스 지부장도 “자녀 등록금과 부모님 요양비도 내지 못해 전전긍긍하는 것이 대한민국 유통 2위 기업 노동자들의 현실”이라고 말했다.마트노조는 설 명절 전까지 정부의 홈플러스 사태 해결 방안 마련, 회생관리인 교체, 투기자본 규제 입법 즉각 처리, 체불 임금 즉각 해결 및 노동자와 입점 업주의 생존권 보장 등을 요구하며 무기한 단식에 돌입했다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지