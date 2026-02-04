전기차 부진, ESS로 활로 찾지만… K배터리 점유율 ‘7%→ 4%’ 더 하락
중국, ESS 배터리 80% 독주
국내 업계, ‘LFP’로 전략수정
실적 부진에 신음하는 국내 배터리 3사가 에너지저장장치(ESS)용 배터리를 발판으로 위기를 돌파하려 하지만, 정작 글로벌 시장 점유율은 반토막 수준으로 떨어진 것으로 나타났다. 중국 업체들이 세계 시장의 80% 이상을 장악하면서 국내 업체들이 입지가 더 좁아진 양상이다.
3일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 글로벌 ESS용 리튬이온 배터리 출하량은 550기가와트시(GWh)로 집계됐다. 이는 전년의 307GWh보다 79% 증가한 수치다. 인공지능(AI) 데이터센터 증설과 신재생 에너지 전환 가속화로 ESS 시장도 호황기에 진입한 영향으로 풀이된다.
국가별로 보면 중국의 성장세가 무섭다. 중국은 전년 대비 117% 성장한 352GWh를 기록했다. 이는 전 세계 출하량의 64%에 해당한다. 중국은 정부 주도의 전력망과 재생에너지 연계 ESS 프로젝트를 본격 추진하면서 수요가 급증한 것으로 분석됐다. 북미와 유럽은 각각 88GWh, 39GWh를 나타냈다.
제조사별 실적을 살펴보면 중국의 독주 체제는 더욱 공고하다. 상위 1~7위가 모두 중국 업체로 채워졌다. 세계 1위 배터리 업체인 CATL은 지난해 167GWh를 출하하며 점유율 30%로 부동의 1위를 지켰다. 이어 하이티움(13%), EVE에너지(12%), BYD(9%), REPT(8%), CALB(7%), 고션(5%) 순이다. 중국 상위 기업의 합산 점유율은 80%를 웃돈다.
이에 비해 한국 배터리 업체들은 고전 중이다. 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 출하량은 각각 12GWh, 10GWh로 전년 대비 소폭 늘었으나, 점유율은 감소했다. 한국 기업의 합산 점유율은 2024년 7%에서 지난해 4%로 줄었다.
국내 기업이 고전하는 이유로는 니켈·코발트·망간(NCM), 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 등 삼원계 배터리의 한계 때문이라는 분석이 나온다. 에너지 밀도가 중요해 고가의 삼원계 배터리가 선호되는 전기차 시장과 달리 ESS 시장은 가격 경쟁력과 긴 수명, 화재 안정성을 두루 갖춘 리튬인산철(LFP) 배터리가 주로 사용된다.
국내 배터리 업계는 전략 수정을 통해 ESS 시장 공략에 나서고 있다. LG에너지솔루션은 지난해 6월 미국 미시간주 공장을 ESS용 LFP 전용기지로 바꿨다. SK온은 미국 조지아 공장의 일부 생산 라인을 ESS용 LFP로 전환해 양산에 나선다. 삼성SDI도 인디애나주 스텔란티스 합작공장 생산라인을 ESS용으로 전환 중이다.
