이재명도 못한 ‘1인1표제’ 관철한 정청래… 합당도 힘 받나
중앙위서 당헌 개정안 60% 찬성 가결
합당 갈등에 흔들리던 리더십 다잡아
더불어민주당이 당대표·최고위원 선출 투표 시 대의원과 권리당원의 표를 동등한 한 표로 간주하는 이른바 ‘1인 1표제’ 도입을 3일 확정했다. 지난해 말 중앙위원회 부결 사태를 겪은 지 2개월 만이다. 후보 시절부터 1인 1표제 도입을 공언해 온 정청래 대표는 조국혁신당과의 합당 제안으로 흔들리던 리더십을 다잡을 동력을 일부 얻었다.
정청래 민주당 대표는 1인 1표 도입을 골자로 하는 당헌 개정안이 오후 중앙위 투표에서 가결된 직후 “역사적인 민주당의 1인1표 시대가 열렸다”고 밝혔다. 그는 “만시지탄의 감이 없지 않다”면서도 “10년 넘게 1인 1표, 당원주권시대를 부르짖었는데 마침표를 찍게 돼 무한한 기쁨”이라고 강조했다.
중앙위 투표는 전날 시작해 이날 오후 6시 마무리됐다. 재적 중앙위원 590명 중 515명이 투표에 참여, 그중 312명이 찬성표를 던졌다. 투표자 기준 60.58%, 재적 인원 기준으로는 52.88%의 찬성률이다. 민주당 당헌에 따르면 중앙위가 온라인 투표로 안건을 의결하려면 재적 과반의 찬성이 필요한데 이를 근소하게 넘긴 셈이다. 지난해 12월에는 해당 기준 때문에 아예 안건 자체가 부결됐다. 당시보다 투표 참여자가 142명 늘었는데 반대는 101표 늘었다.
이에 대해 정 대표는 “축구에서 1대 0으로 이기나 3대 0으로 이기나 승리는 승리”라며 찬성과 반대 간 격차가 크지 않았다는 지적을 일축했다. 아울러 1인 1표 도입이 곧 계파 정치의 해체를 의미한다고 규정했다. 정 대표는 “민주당의 선출직 공무원, 국회의원, 지방의원, 기초·광역자치단체장들은 이제 계파 보스에게 줄 서지 않아도 당원에게 인정받으면 평등하게 공천의 기회를 가질 것”이라고 말했다.
정 대표로서는 큰 고비를 넘겼다. 권리당원층에서 지지세가 탄탄한 정 대표 본인의 ‘연임용 포석’ 아니냐는 의구심 속에 첫 번째 시도가 좌초됐던 만큼 이번에도 부결됐다면 지도체제에 더 큰 타격이 불가피했기 때문이다.
다만 혁신당과의 합당 제안 이후 고조된 당내 부정적 여론은 정 대표에게 여전한 과제다. 당장 이날 당헌 개정안 투표에서 재적 40%에 육박하는 중앙위원이 반대표를 행사한 것부터 그 방증이라는 평이다.
정 대표는 합당에 반대 의견을 공개 표명해 온 인사들과 개별적으로 접촉하며 소통에 나섰다. 전날 이언주·황명선 최고위원을 만난 데 이어 이날 강득구 최고위원과도 회동했다. 초선의원 모임 ‘더민초’와는 5일 만날 예정이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
