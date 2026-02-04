SMR, 미·중은 상용화로 가는데 한국은 ‘지원법’도 없다
AI·탄소중립 핵심 에너지원 지목
‘SMR 특별법’ 아직 국회 계류中
“정책 뒷받침 없인 주도권 상실”
차세대 전력 인프라로 부상하고 있는 소형모듈원자로(SMR) 시장을 선점하기 위한 글로벌 경쟁이 누가 먼저 상용화하느냐의 속도전으로 전개되고 있다. 기존 대형 원자로의 한계를 보완한 SMR은 인공지능(AI) 시대 전력난을 해소하고 탄소중립 목표를 달성하는 데 기여할 수 있는 핵심 에너지원으로 꼽힌다. 미국과 중국 등 주요 국가들이 SMR 생태계를 주도하기 위해 총력 지원을 벌이는 이유다. 한국은 설계 역량과 제작 능력에선 세계 최고 수준임에도 정책적 뒷받침이 제때 이뤄지지 않아 SMR 주도권을 놓칠 수 있다는 우려가 업계에서 나오고 있다.
3일 국회 의안정보시스템에 따르면 SMR 생태계 조성을 위한 ‘소형모듈원자로 개발 촉진 및 지원에 관한 특별법’(SMR 특별법)은 지난해 12월 소관 상임위인 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의를 통과했다. 현재 법제사법위원회에 계류 중이다.
법안은 정부가 5년마다 SMR 시스템 개발 기본계획을 수립해 이행 상황을 점검하고, 역량을 갖춘 민간기업 육성 및 신속한 실증에 필요한 부지와 비용을 지원하는 내용이 골자다. 현행 원자력 관련 법안은 대형 원전 중심으로 설계돼 있어 표준화·모듈화가 특징인 SMR에 적용하기에는 한계가 있다는 지적이 많았다.
SMR 지원을 위한 법적 근거가 있어야 한다는 데는 여야 모두 공감하고 있다. 다만 오는 6월 지방선거를 앞두고 각 정당이 ‘선거 모드’로 전환하면서 주목도가 떨어졌고, 여당은 SMR보다는 다른 친환경 에너지에 대한 관심이 상대적으로 높아 논의 진척이 더딘 것으로 전해졌다.
SMR은 원자로 모듈의 공장 생산이 가능한 전기출력 300메가와트(㎿) 이하 원자로로 대형 원전에 비해 안전성이 높고 전력 수요에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있다. 원자로의 핵심 부품을 공장에서 표준화된 규격으로 제작해 현장에서 조립하듯 건설할 수 있어 산간·도서 지역을 비롯해 대규모 전력이 필요한 산업단지나 데이터센터 옆에 설치할 수 있다는 게 강점으로 꼽힌다. 세계경제포럼은 2040년까지 SMR 시장이 연평균 22% 성장할 것으로 내다봤다.
현재 글로벌 SMR 시장은 한국 미국 중국 러시아 등이 80종 이상 모델을 개발하며 경쟁이 불붙었다. 미국은 2024년 7월 SMR 등 차세대 원전을 더 쉽고 빠르고 저렴하게 개발할 수 있도록 지원하는 ‘원자력발전법’을 제정했다. 이를 기반으로 테라파워, GE 버노바 히타치, 엑스에너지 등 선도 기업들이 각각 상용화 로드맵을 구체화하면서 ‘누가 첫 상업 실적을 확보하느냐’를 두고 다툼을 벌이는 중이다. 미국 에너지부는 지난해 12월 경수형 SMR의 초기 도입을 위한 보조금 지원 대상으로 TVA와 홀텍사를 선정하고 4억 달러(6000억원)씩 지원하기로 했다.
중국은 하이난성 창장 원전 단지에 건설 중인 SMR ‘링롱 1호’를 올해 상반기 중 본격 가동할 예정이다. 계획대로 진행되면 2019년 7월 SMR 건설 프로젝트에 착수한 지 약 7년 만에 세계 최초로 육상용 SMR의 상용 기록를 세우게 된다. 중국은 이번 달부터 시행된 원자력법에 SMR 등 차세대 원자로의 설계 표준화와 고안전 기술 보급을 명문화하며 SMR 양산 체제를 구축하기 위한 법적 장치를 마련했다.
한국은 SK이노베이션과 두산에너빌리티 등 기업들이 미 기업과 전략적 제휴를 맺고 설비를 공급하는 등 SMR 공급망에서 활약하고 있지만, SMR을 독자적으로 상용화하는 단계로 나아가지는 못하고 있다. 과기정통부와 기후에너지환경부가 공동 지원하는 혁신형모듈원자로(i-SMR) 기술개발사업단은 2028년까지 한국형 i-SMR을 개발하고 인허가를 획득해 2030년 상용화한다는 목표를 세웠다.
업계 관계자는 “SMR은 안전을 가장 큰 전제로 두되 절차 중복과 불확실성을 줄이는 방향으로 제도 혁신이 필요하다”며 “SMR 특별법과 사전검토제 같은 기반이 마련되면 국내 데이터센터나 산업단지의 전력난 해소는 물론이고 글로벌 시장에서 한국형 SMR 생태계가 경쟁력을 갖출 수 있다”고 말했다. 사전검토제는 사업자가 설계·안전·입지 개념을 초기 단계에서 규제 기관과 협의해 인허가 불확실성을 최소화하는 개념이다.
