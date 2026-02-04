가격 부담 줄이고 품질 높인 선물세트 7종 판매
삼진어묵
최근 소비자들 사이에서는 가격 부담을 줄이면서도 활용도와 품질을 중시하는 소비 경향이 확산되고 있다.
삼진어묵은 이러한 트렌드에 맞춰 프리미엄부터 가성비까지 폭넓은 구성의 설 선물세트 7종을 선보였다. 특히 삼진어묵의 대표 프리미엄 라인인 ‘이금복 명품’ 선물세트는 어묵의 주원료로 100% 명태살을 사용하고, 글루텐 프리 시험 기준을 충족한 어묵 제품으로 구성해 품질 가치를 높였다.
이와 함께 합리적인 구매를 돕기 위한 혜택도 마련했다. 오는 10일까지 선물세트를 대량 구매하는 고객을 대상으로 구매 수량 구간별로 2%·5%·8%·10%의 할인 혜택을 제공할 예정이다.
삼진어묵의 2026년 설 선물세트는 이금복 명품세트 특호(11만원), 이금복 명품세트(8만5000원), 삼진프리미엄세트 1호(5만5000원), 삼진프리미엄세트 2호(7만원), 1953세트 1호(3만5000원), 1953세트 2호(4만5000원), 삼진한상차림세트(5만원)로 구성됐다.
또한 삼진어묵은 지난 추석에 첫 선을 보인 ‘삼진한상차림세트(약 2.4㎏)’를 리뉴얼해 이번 설 명절에 선보인다. 해당 세트는 ‘7가지 모듬어묵’, ‘한끼든든 어묵탕(가쓰오)’, ‘미니치즈봉꼬치’, ‘딱한끼 사각꼬치’, ‘어묵듬뿍 쌀떡볶이’, ‘얼큰김치우동전골’ 등 냉동 HMR 제품으로 구성돼 명절 식탁은 물론 일상 식사에서도 간편하게 어묵 요리를 즐길 수 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사