‘퇴직금 미지급’ 쿠팡CFS 전현직 대표 기소
상설특검 출범 60일만에 첫 기소
쿠팡의 퇴직금 미지급 의혹 사건을 조사하는 상설특검이 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 전현직 대표이사를 근로자퇴직급여보장법(퇴직급여법) 위반 혐의로 재판에 넘겼다. 특검 출범 60일 만에 이뤄진 첫 기소다.
특검은 3일 엄성환 전 쿠팡CFS 대표이사와 정종철 쿠팡CFS 대표이사를 퇴직급여법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 특검은 쿠팡CFS 법인도 같은 혐의를 적용해 재판에 넘겼다. 특검 측은 “기존 수사 기록을 면밀히 검토했고 압수수색과 관련자 소환조사 등을 통해 충분한 추가 증거를 확보했다”고 밝혔다.
특검은 쿠팡CFS가 취업규칙 변경 전인 2023년 4월 1일부터 근로자 40명에 대해 퇴직금 총 1억2000만원을 지급하지 않아 퇴직급여법을 위반했다고 판단했다. 퇴직급여법 9조는 근로자가 퇴직한 경우에 그 지급 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급해야 한다고 규정하고 있다. 특검 측은 “수사 결과 인천지검 부천지청의 ‘혐의 없음’ 의견과 달리 피의자들의 혐의를 입증할 만한 다수의 증거자료를 확보했다”고 설명했다.
특검은 퇴직금 관련 취업규칙 변경 과정도 적법하지 않다고 판단했다. 쿠팡CFS는 2023년 5월 26일 취업규칙을 변경했는데, 4주 평균 주당 근로시간이 한 번이라도 15시간 미만이 되면 근속기간을 그 시점부터 다시 계산토록 했다. 이른바 ‘리셋 규정’이라 불렸다. 일용직 근로자들에게 불리한 내용인데, 쿠팡CFS는 취업규칙 변경 과정에서 이들의 의견을 듣지 않았고 외부 법률 자문도 받지 않았던 것으로 조사됐다. 특검은 그동안 일용직 근로자들과 쿠팡CFS 관계자를 잇달아 불러 쿠팡이 근로자들을 관리해온 방식과 취업규칙 변경 당시 의사결정 방식 등을 조사해 왔다.
특검 측은 “(쿠팡의) 퇴직금 미지급 사건의 실체는 근로자 권익 침해 시도를 통해 회사의 이익을 추구한 중대한 사안”이라고 밝혔다. 이어 “이와 동일한 형태로 근무하는 다수 플랫폼 근로자들의 상용 근로자성 판단에 있어서도 중요한 이정표가 될 것”이라고 덧붙였다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
