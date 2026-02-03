마두로 축출 한 달… 트럼프발 ‘중남미 도미노’ 이어지나
베네수, 석유국유화 폐기·정치범 석방
다음 타깃은 쿠바 관측 속 주변 압박
블루타이드로 서반구 패권 유리 환경
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 지난달 3일(현지시간) 미국으로 체포·압송된 지 한 달이 지난 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 중남미 국가에 대한 압박의 끈을 놓지 않고 있다. 30여년간 ‘석유 쇄국’이었던 베네수엘라는 마두로 축출 이후 원유 개발의 빗장을 풀기 시작했고, 정치범들도 대거 석방했다. 중남미 각국에서 잇따라 우파 정권이 집권하면서 중국과 러시아를 견제하기에 유리한 환경이 조성되는 등 서반구(아메리카 대륙 및 그 주변)에서 미국의 영향력도 확대되는 모양새다.
베네수엘라는 마두로 궐위 상황에서 델시 로드리게스 부통령이 대통령 권한대행으로 국가를 이끌고 있다. 한 달여 사이 베네수엘라는 석유 국유화 폐기와 정치범 석방 같은 미국의 요구를 수용했다. 최근 베네수엘라 의회는 로드리게스가 제출한 탄화수소법 개정안을 만장일치로 가결했다. 개정안은 베네수엘라에 본사를 둔 민간기업이 베네수엘라 국영 석유회사(PDVSA)와 계약을 체결할 경우 석유 및 가스를 개발할 수 있도록 허용하는 내용을 담았다. 이로써 1999년 우고 차베스에서 마두로에 이르기까지 약 30년간 정권의 핵심 기반이었던 석유 국유화 정책은 사실상 종말을 고하게 됐다. 또 현지 인권 단체에 따르면 마두로 축출 이후 300명이 넘는 정치범이 석방됐다.
원유 매장량 1위 베네수엘라를 힘으로 제압한 미국은 중남미 내 좌파 정권 국가들을 향한 군사적 위협과 관세 압박을 병행하고 있다. 그중에서도 쿠바가 다음 목표가 될 것이란 관측이 유력하다. 트럼프 대통령은 지난달 29일 행정명령을 통해 “쿠바 정부의 정책과 관행, 행동은 미국의 국가 안보와 외교 정책에 비정상적이고 특별한 위협을 가한다”며 국가 비상사태를 선포하고 쿠바와 석유를 거래하는 국가에 추가 관세를 부과하겠다고 발표했다. 트럼프 대통령은 쿠바 정권 붕괴 가능성을 공개적으로 언급하기도 했다. 월스트리트저널(WSJ)은 지난달 21일 마두로 축출에 고무된 트럼프 행정부가 기세를 몰아 쿠바 정권 교체와 권력 이양에 협조할 조력자를 물색하고 있다고 보도했다.
추가 관세는 중도 좌파 성향 정권 국가이자 쿠바를 지원해온 멕시코를 겨냥한 것이기도 하다. 추가 관세 엄포 직후인 지난달 29일 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 “쿠바 국민을 돕되 우리 국가를 위험에 빠뜨리지 않을 것”이라며 대안을 모색했다. 하지만 2일 트럼프 대통령은 백악관에서 “멕시코가 쿠바에 석유 공급을 중단할 것”이라고 밝혔다.
쿠바와 함께 반미 성향이 짙은 콜롬비아에도 공세를 강화하고 있다. 마두로 축출 직후 트럼프 대통령은 콜롬비아에 대한 군사 작전 가능성까지 시사했다. 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령도 굽히지 않고 마두로 체포와 미국 내 이민 단속 정책을 연이어 비판하고 있다. 양측의 신경전 속에서 3일 진행된 양자회담이 터닝포인트가 될지 주목된다. 이번 회담은 초국가적 조직범죄와 국경 지역 범죄 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다. BBC는 소식통을 인용해 “트럼프와 페트로 모두 예측 불가능한 인물이며, 페트로는 자극을 받으면 어떤 말이든 내뱉을 수 있다”고 전했다. 이런 가운데 중남미에는 ‘블루 타이드’(Blue Tide·우파 집권) 물결이 거세게 일고 있다. 온두라스, 칠레, 볼리비아, 에콰도르에서 치러진 대선에서 우파 또는 중도 성향 후보들이 잇따라 승리한 데 이어 1일 치러진 코스타리카 대선에서는 우파 여당 국민주권당(PPSO)의 라우라 페르난데스 후보가 당선됐다. 우파 성향의 페루(4월)와 좌파 성향의 콜롬비아(5월), 브라질(10월)도 대선을 앞두고 있다.
미국의 중남미 압박은 서반구에서 중국과 러시아의 영향력 확대를 차단하기 위한 포석이기도 하다. 다만 일각에서는 정치·외교적 압박이 중국이 중남미를 상대로 추진해 온 ‘일대일로’ 전략에는 제한적으로 작용할 수밖에 없다는 분석이 나온다. 글로벌 시장조사기관 트레이딩이코노믹스에 따르면 지난해 칠레와 브라질의 대중국 수출 비중은 약 28~40%에 달했다. 프랑스 일간 르몽드는 “이미 형성된 깊은 경제적 의존도는 미국이 휘두르는 외교적 위협, 심지어 군사적 압박보다도 더 큰 무게를 가진다”고 분석했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
