‘워시 쇼크’ 하루 만에 증시 시총 5000조 돌파… 7500피 전망도

전날 폭락 딛고 종가 최고치 경신

10개월 만에 매수 사이드카 발동

삼성전자 시총 1000조 시대 눈앞

코스피가 ‘케빈 워시 쇼크’를 딛고 7% 가까이 치솟으며 3일 종가 기준 최고치를 갈아치웠다. 코스피는 전 거래일보다 338.41포인트 상승한 5288.08에 거래를 마쳤다. 코스닥 지수도 45.97포인트 오른 1144.33으로 장을 마감했다. 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 한 딜러가 활짝 웃고 있다. 연합뉴스

‘케빈 워시 쇼크’로 급락한 한국 증시가 하루 만에 폭등하며 역대급 롤러코스터를 탔다. 코스피는 5년 10개월 만에 가장 높은 상승률을 보였다. 종가 기준 역대 최고치도 경신했다. 코스피가 급등하면서 국내 증시 시가총액은 사상 처음으로 5000조원을 넘겼다.



3일 코스피는 전장보다 338.41포인트(6.84%) 오른 5288.08로 거래를 마쳤다. 전날 5.26% 급락하며 5000선이 무너졌지만, 하루 만에 반등에 성공해 종가 기준 기록을 바꿨다. 6.84% 상승은 코로나19 시기인 2020년 3월 24일(8.60%) 이후 약 5년 10개월 만에 최고치다. 이날 종가 기준으로 코스피와 코스닥 등을 합친 국내 증시 시가총액은 총 5003조원을 기록했다. 코스피 4372조원, 코스닥 628조원 규모다. 국내 증시 시가총액은 코스피가 5% 넘게 하락했던 전날 대비 306조원 가량 불어났다.



장 초반부터 매수세가 몰리면서 한국거래소는 이날 오전 9시26분에 매수 사이드카(프로그램 호가 일시 효력 정지)가 발동됐다. 매수 사이드카 발동은 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호 관세를 유예하겠다는 발언 이후 국내 증시가 급등한 지난해 4월 10일 이후 약 10개월 만이다. 전날 급락으로 매도 사이드카가 발동된 것과 180도 달라진 모습이다.



앞서 미국 뉴욕증시가 워시 쇼크를 딛고 반등하자 국내 증시도 빠르게 회복했다는 분석이 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 ①차기 연준 의장발 주식시장 변동성 진정, ②미국 공급자관리협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI) 서프라이즈, ③팔란티어 어닝 서프라이즈 등을 미국발 안도 요인으로 꼽았다.





코스피 5000을 이끈 동력이 여전하다는 점도 긍정적 요인이다. 이날 코스피 상승을 주도한 건 삼성전자와 SK하이닉스 ‘반도체 투톱’이었다. 삼성전자는 전날보다 11.37%(1만7100원) 오른 16만7500원, SK하이닉스는 9.28%(7만7000원) 오른 90만7000원으로 장을 마감했다. 특히 삼성전자는 이날 장 마감 후 시가총액이 991조5393억원에 달해 1000조원을 눈앞에 뒀다. SK하이닉스는 660조2981억을 기록했다.



JP모건은 2일(현지시간) 발간한 한국 주식 전략 보고서에서 코스피 기본 시나리오 목표치를 6000, 강세장 시나리오의 경우 7500으로 대폭 올렸다. 파격적 시나리오의 근거는 반도체다. JP모건은 “2025년 9월 이후 상승분 대부분(당사 추정지 60%)은 삼성전자와 SK하이닉스가 견인한 가운데 다른 시장 동력도 작용하고 있다”며 “반도체 외에도 방산, 조선, 전력기기 등 중장기 산업 성장 섹터들이 20% 이상의 주당순이익(EPS) 성장을 지속하고 있다”고 진단했다. 삼성전자, SK하이닉스 목표주가가 현 주가 대비 45~50%의 추가 상승 여력이 있다고 내다봤다.



이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “반도체 실적 기대가 더 커졌고, 삼성전자 같은 반도체 기업은 여전히 저평가돼있다”고 말했다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 1분기 범용 D램 계약가격의 전분기 대비 상승률은 기존 55~60%에서 90~95%로 상향조정됐다.



한국거래소는 글로벌 거래환경 변화에 대응해 거래시간 연장을 추진한다. 거래소는 이날 “오는 6월까지 정규장(오전 9시~오후 3시30분) 전후에 프리마켓(오전 7~8시)과 애프터마켓(오후 4~8시)을 개설하고, 2027년 말을 목표로 24시간 거래체계를 도입할 계획”이라고 밝혔다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘케빈 워시 쇼크’로 급락한 한국 증시가 하루 만에 폭등하며 역대급 롤러코스터를 탔다. 코스피는 5년 10개월 만에 가장 높은 상승률을 보였다. 종가 기준 역대 최고치도 경신했다. 코스피가 급등하면서 국내 증시 시가총액은 사상 처음으로 5000조원을 넘겼다.3일 코스피는 전장보다 338.41포인트(6.84%) 오른 5288.08로 거래를 마쳤다. 전날 5.26% 급락하며 5000선이 무너졌지만, 하루 만에 반등에 성공해 종가 기준 기록을 바꿨다. 6.84% 상승은 코로나19 시기인 2020년 3월 24일(8.60%) 이후 약 5년 10개월 만에 최고치다. 이날 종가 기준으로 코스피와 코스닥 등을 합친 국내 증시 시가총액은 총 5003조원을 기록했다. 코스피 4372조원, 코스닥 628조원 규모다. 국내 증시 시가총액은 코스피가 5% 넘게 하락했던 전날 대비 306조원 가량 불어났다.장 초반부터 매수세가 몰리면서 한국거래소는 이날 오전 9시26분에 매수 사이드카(프로그램 호가 일시 효력 정지)가 발동됐다. 매수 사이드카 발동은 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호 관세를 유예하겠다는 발언 이후 국내 증시가 급등한 지난해 4월 10일 이후 약 10개월 만이다. 전날 급락으로 매도 사이드카가 발동된 것과 180도 달라진 모습이다.앞서 미국 뉴욕증시가 워시 쇼크를 딛고 반등하자 국내 증시도 빠르게 회복했다는 분석이 나온다. 한지영 키움증권 연구원은 ①차기 연준 의장발 주식시장 변동성 진정, ②미국 공급자관리협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI) 서프라이즈, ③팔란티어 어닝 서프라이즈 등을 미국발 안도 요인으로 꼽았다.코스피 5000을 이끈 동력이 여전하다는 점도 긍정적 요인이다. 이날 코스피 상승을 주도한 건 삼성전자와 SK하이닉스 ‘반도체 투톱’이었다. 삼성전자는 전날보다 11.37%(1만7100원) 오른 16만7500원, SK하이닉스는 9.28%(7만7000원) 오른 90만7000원으로 장을 마감했다. 특히 삼성전자는 이날 장 마감 후 시가총액이 991조5393억원에 달해 1000조원을 눈앞에 뒀다. SK하이닉스는 660조2981억을 기록했다.JP모건은 2일(현지시간) 발간한 한국 주식 전략 보고서에서 코스피 기본 시나리오 목표치를 6000, 강세장 시나리오의 경우 7500으로 대폭 올렸다. 파격적 시나리오의 근거는 반도체다. JP모건은 “2025년 9월 이후 상승분 대부분(당사 추정지 60%)은 삼성전자와 SK하이닉스가 견인한 가운데 다른 시장 동력도 작용하고 있다”며 “반도체 외에도 방산, 조선, 전력기기 등 중장기 산업 성장 섹터들이 20% 이상의 주당순이익(EPS) 성장을 지속하고 있다”고 진단했다. 삼성전자, SK하이닉스 목표주가가 현 주가 대비 45~50%의 추가 상승 여력이 있다고 내다봤다.이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “반도체 실적 기대가 더 커졌고, 삼성전자 같은 반도체 기업은 여전히 저평가돼있다”고 말했다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 1분기 범용 D램 계약가격의 전분기 대비 상승률은 기존 55~60%에서 90~95%로 상향조정됐다.한국거래소는 글로벌 거래환경 변화에 대응해 거래시간 연장을 추진한다. 거래소는 이날 “오는 6월까지 정규장(오전 9시~오후 3시30분) 전후에 프리마켓(오전 7~8시)과 애프터마켓(오후 4~8시)을 개설하고, 2027년 말을 목표로 24시간 거래체계를 도입할 계획”이라고 밝혔다.권중혁 기자 green@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지