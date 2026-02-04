북적이는 민주당과 다른 국힘… 오세훈·윤희숙만 출마 공식화
보수 텃밭 TK 주자들은 난립
6·3 지방선거 예비후보 등록이 3일 개시됐지만 출마자로 북적이는 더불어민주당과 달리 국민의힘은 구인난을 겪고 있다. ‘현직 프리미엄’의 이점을 안고 있는 서울시장조차 위기감이 고조되고 있다.
지선 최대 승부처로 꼽히는 서울시장 출마 의사를 공식화한 인물은 오세훈 시장과 윤희숙 전 의원 두 명뿐이다. 박홍근·서영교(4선), 박주민·전현희(3선), 김영배(재선) 등 현역 의원만 다섯 명이 나온 민주당과 대비된다.
오 시장은 ‘5선 서울시장’ 도전 의사를 밝힌 상태고, 윤 전 의원은 지난달 서울 지역 당협위원장들과 시·구의원들에게 “출마를 결심했다”는 메시지를 보내며 서울시장 출마를 공식화했다. 나경원(5선), 안철수(4선) 의원은 출마 여부를 두고 장고를 이어가고 있다.
나 의원 측은 당내 경선 경쟁력에는 자신감을 보이면서도 서울 민심이 국민의힘에 등 돌린 상황을 우려하고 있는 것으로 알려졌다. 안 의원은 ‘지선 불출마’를 기본 입장으로 유지하고 있지만 출마 가능성도 완전히 닫지는 않았다. 당과 당원들의 요구가 커지거나 지도부가 직접 결단을 요청할 경우 정치적 책임을 외면하지 않겠다는 입장이다.
오 시장과 현 국민의힘 지도부 사이 갈등도 변수다. 오 시장 측은 지도부 행보가 지선 승리보다 ‘당권 지키기’에 치우쳐 있다는 의구심을 품고 있다. 오 시장은 한동훈 전 대표 제명 사태로 점화된 보수진영 분열에 대해 장동혁 대표가 책임을 지고 사퇴해야 한다는 입장이다. 반면 당권파 내에선 오 시장이 지선 승리보다 차기 당권에 관심 있는 것 아닌지 의심하는 시선이 있다.
서울과 달리 보수 텃밭인 대구·경북(TK)은 주자들이 난립하고 있다. 대구에서만 주호영(6선), 윤재옥(4선), 추경호(3선), 최은석(초선) 의원 등이 출마를 공식화했고 유영하(초선) 의원도 출마를 준비 중이다. 경북은 현직 이철우 지사의 연임 도전이 확실시되는 가운데 김재원 최고위원, 이강덕 포항시장, 최경환 전 부총리 겸 기획재정부 장관 등이 도전장을 내밀었다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
