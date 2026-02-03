머스크 ‘지구는 좁다’…‘AI 우주 제국’ 시동
스페이스X·xAI 합병 발표… 1800조원대 초대형 기업으로
일론 머스크(아래 사진) 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 우주 발사체 기업 스페이스X가 인공지능(AI) 기업 xAI를 전격 인수했다. 세계 최고 수준의 가치를 인정받는 비상장기업 두 곳이 한 지붕 안으로 들어가는 대규모 합병으로, 통합법인의 기업가치는 1800조원을 웃돌 것으로 평가된다. 우주와 통신, AI를 아우르는 머스크 CEO의 ‘AI 우주 제국’ 구상이 본격화하고 있다는 관측이 나온다.
머스크 CEO는 2일(현지시간) 스페이스X 홈페이지 메시지를 통해 “AI와 로켓, 우주 기반 인터넷, 모바일 기기 직접 통신, 그리고 세계 최고의 실시간 정보 및 표현의 자유 플랫폼을 결합해 지구상(및 지구 밖)에서 가장 야심 찬 수직 통합형 혁신 엔진을 구축하기 위해 xAI를 인수했다”고 밝혔다. xAI는 스페이스X의 완전 자회사로 편입된다.
블룸버그통신은 통합법인 기업가치를 약 1조2500억 달러(약 1816조8750억원)로 추산했다. 국내 증시 시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 시총(약 1651조원)을 훌쩍 넘기는 수치다. 주식은 주당 526.59달러(약 76만원)로 평가됐다. 스페이스X는 최대 500억 달러(약 72조2150억원)를 조달할 수 있는 기업공개(IPO)도 올 하반기 추진할 계획인 것으로 알려졌다.
이번 합병 추진 배경에는 우주 발사체와 위성 인프라를 보유한 스페이스X에 소셜 데이터와 AI 모델을 가진 xAI를 얹어 그간 존재하지 않았던 거대한 AI 플랫폼을 구축하겠다는 머스크 CEO의 강력한 의지가 있다.
스페이스X는 위성 인터넷 서비스인 스타링크 위성 수천 기를 이미 지구 저궤도에 촘촘하게 깔아놓은 상태다. 전 세계 각종 정보와 데이터를 실어나를 물리적인 기반은 이미 확보된 셈이다. 스타링크라는 ‘배관’을 통해 오가는 막대한 양의 정보와 데이터를 xAI라는 ‘두뇌’가 학습·분석·추론하겠다는 게 머스크 CEO의 구상이다. AI와 결합한 스페이스X 우주 발사체와 스타링크 위성의 성능 강화도 기대할 수 있다.
합병을 통해 두 회사는 더 이상 ‘로켓 회사’, ‘챗봇 스타트업’이 아닌 우주와 지상을 잇는 거대 AI 인프라 기업으로 재정의되게 됐다. 이재성 중앙대 AI학과 교수는 3일 “AI가 필요로 하는 데이터를 전 세계에서 끌어모을 수 있는 것은 물론 전 지구에 대한 감시도 가능하다”고 분석했다.
통합법인은 우주 AI 데이터센터 구축에 최우선적으로 집중할 방침이다. 머스크 CEO 역시 “양사를 합병한 가장 큰 이유는 우주 데이터센터를 효과적으로 설립하기 위해서”라며 “AI를 위한 전 세계 전력 수요는 지역사회와 환경에 부담을 주지 않고서는 지상 기반 솔루션으로 충족될 수 없다”고 말했다. 앞서 스페이스X는 지난달 30일 미국 연방통신위원회(FCC)에 ‘지구 궤도 위에 우주 데이터센터를 구축하겠다’며 인공위성 최대 100만기 발사를 허가해 달라는 신청서를 제출했다. 스페이스X는 우주 데이터센터 사업으로 확보한 자금과 역량을 화성 문명 개척 등 우주 진출에 활용하겠다는 구상도 밝혔다.
이번 ‘메가딜’로 AI 인프라 지형과 빅테크 간 경쟁에도 지각변동이 예상된다. 경쟁자인 구글과 오픈AI 등이 그래픽처리장치(GPU) 확보 및 개발, 클라우드 트래픽 처리 문제를 두고 씨름하는 사이에 머스크는 물리 세계와 디지털 세계를 한 손에 거머쥘 수 있는 기반을 마련했기 때문이다. AI 업계 관계자는 “우주 데이터센터 상용화에 성공해 파격적인 가격으로 관련 서비스를 제공하면 시장에 끼칠 영향이 상당하다”고 말했다.
다만 우주·통신·AI를 비롯해 국방 분야까지 특정인물에 집중되는 것에 대한 우려와 반감을 감안하면, 합병 완료까지의 과정이 순탄치는 않을 것으로 예상된다. 이번 인수가 자금난에 시달리는 xAI를 구제하기 위한 결정이라는 분석도 나온다.
합병 소식에 스페이스X 지분을 보유한 미래에셋증권 주가는 이날 전 거래일보다 24.72% 급등한 4만9950원으로 올라 사상 최고치를 기록했다. 미래에셋금융그룹은 2022~2023년 스페이스X에 2억7800만 달러(약 4107억원)를 투자했다.
손재호 박선영 이광수 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
