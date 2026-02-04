IMF때 투입한 공적자금, 아직도 46조 회수 못해

당시 168조 투입… 30년간 72% 회수

미국은 6년만에 이자도 받아 104%

금융위원회 제공

정부가 1997년 외환위기 당시 공적자금을 투입한 지 30년 가까이 지났지만 아직 원금의 72%밖에 회수하지 못하고 있다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 약 4000억 달러의 공적자금을 지원했다 6년 만에 이자까지 돌려받은 미국과 대비되는 대목이다. 정부가 국민 피해를 줄이기 위해서라도 공적자금 회수에 속도를 내야 한다는 지적이 나온다.



3일 금융위원회에 따르면 97년부터 정부가 투입한 공적자금은 모두 168조7000억원이다. 정부가 보증하고 예금보험공사·자산관리공사가 채권을 발행하는 형식으로 자금을 조성해 당시 금융기업 구조조정을 지원했다. 국민들이 예금한 돈을 날리는 최악의 사태를 막기 위한 조치였다.



문제는 회수 속도다. 168조원 가운데 지난해 9월까지 회수한 돈은 122조1000억원에 불과하다. 회수율은 72.4%다. 지난해 2분기와 같은 수준이다. 3분기 회수액이 0원이었기 때문이다.



현재 남은 자금(46조원) 중에는 외환위기 당시 파산한 종합금융회사나 저축은행 등에 투입돼 사실상 돌려받기 힘든 매몰비용이 포함돼 있다. KB국민·우리·하나·신한은행 등 주요 시중은행은 회수를 이미 완료했다. 서울보증보험 지분이나 과거 부실금융기관 잔여자산 매각을 통해 남은 금액 회수가 이뤄질 것으로 보인다.



이런 사정을 감안해도 회수 속도가 너무 늦은 것 아니냐는 지적이 나온다. 미국과 비교하면 한국 정부의 느린 회수는 더 극명해진다. 미국은 2008년 글로벌 금융위기 이후 ‘부실자산구제프로그램(TARP)’을 도입해 골드만삭스를 비롯한 금융회사 116곳과 GM 등에 총 4264억달러의 공적자금을 투입했다. 이후 6년 만에 4417억달러를 회수했다. 공적자금 투입과 동시에 회수 전략을 법으로 명확히 규정하고, 정부가 지분을 확보한 뒤 시장 회복 국면에서 신속하게 매각하는 구조를 택했기 때문이다.



금융권 관계자는 “공적자금을 제대로 회수하지 못할 경우 그 부담은 결국 국민에게 돌아온다”며 “금융위 산하 공적자금관리위원회가 서울보증 지분 매각 등에 좀 더 신경을 써서 자금 회수에 박차를 가해야 한다”고 말했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



