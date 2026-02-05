[이슈플러스] “첫째부터 공동육아 10년… 둘째가 셋째되고 이젠 넷째 임신중”

제주형 ‘품앗이 육아’ 11배 성장



18개팀으로 시작 200개팀으로

뽑힌 공동체에 연 200만원 지원

“육아 공유·소통… 정서적 안정”

제주가족친화지원센터 소속 진윤혜씨가 지난달 30일 제주도 서귀포시 대정읍사무소에서 올해 수눌음돌봄공동체 참가자 모집에 앞서 사전 컨설팅을 진행하고 있다. 서귀포=문정임 기자

“첫째 봄(9)이가 생후 60일 때쯤 반신반의하며 시작했는데, 벌써 공동육아 10년 차예요. 지금은 넷째를 뱃속에 품고 있답니다(웃음).”



서귀포시 남원읍에 사는 송민영(34·여)씨는 2017년부터 한 해도 빠짐없이 ‘수눌음돌봄공동체’ 사업에 참여했다. 이 사업은 제주도가 3가구 이상 모인 자조모임에 활동비를 지원하며 공동육아를 돕는 프로그램이다. 송씨가 참여를 결심한 이유는 육아 정보를 나누고, 혼자 있던 첫째에게 친구를 만들어주기 위해서였다. 모임은 주 1회 정기적으로 열렸고, 주말마다 아이를 둔 여러 집이 박물관, 바다로 나들이를 갔다. 아이들끼리 어울려 대화하니 부모들은 계획을 세우고 식사 정도만 챙기면 그만이었다. 분위기도 한 가족이 움직일 때보다 훨씬 활기찼다.



또래 아이들을 사이에 두고 어른들 간에도 신뢰가 쌓였다. 무엇보다 육아 고민을 나누며 엄마의 마음이 위로받았다. 그 경험은 송씨의 육아 자신감을 키웠다. 송씨는 공동육아를 하면서 둘째와 셋째를 낳았고 지금은 넷째가 뱃속에서 자라고 있다. 아이들의 이름은 봄·여름·가을·겨울이다. 송씨는 4일 “수눌음돌봄공동체 덕분에 ‘사계절’을 완성하게 됐다”며 “육아가 쉬워지고 마음이 가벼워지면서 자연스럽게 출산을 생각하게 됐다”고 말했다.



제주의 상부상조 문화에서 힌트



지난해 수눌음돌봄공동체에 참여한 ‘새순’ 팀 가족들이 제주시 도두봉에 올라 포즈를 취한 모습. 제주도 제공

제주도의 공동육아사업인 ‘수눌음돌봄공동체’가 효과를 거두고 있다. ‘수눌음’은 품앗이처럼 일상생활에서 이웃과 도움을 주고받는 제주 특유의 미풍양속이다. 저출산 문제를 해소하기 위해 2016년 공동육아 개념으로 도입했다. 첫해 18개팀으로 시작해 올해 200개팀으로 사업 규모가 11배 이상 확대됐다. 참여자 만족도는 매년 95%를 웃돌고 있다.



제주도는 오는 9일까지 올해 참여팀을 모집한다. 임신부부터 자녀(중학생까지로 제한)를 둔 3가구 이상이 모임을 구성해 신청하면, 선정된 공동체에 연간 최대 200만원의 활동비를 지원한다. 운영 방식은 자유롭다. 구성원 여건에 따라 종일·주말·저녁 돌봄 형태가 모두 가능하다. 부모 대신 조부모가 해당 가구를 대표하는 주양육자로 참여해도 된다.



운영 형태는 자유지만, 한 달에 한 번 전체 가구가 모여 정기적으로 소통의 시간을 가져야 한다. 또 참여 신청을 할 때 운영 방향을 논의할 수 있도록 간단한 계획서 제출을 해야 한다. 함께 돌보고, 비용을 지출하는 방식이다 보니 규칙을 정하고 따르는 게 중요하다.



참여자들 “실질적 도움, 정서적 지지”



수눌음돌봄공동체에 참여한 ‘요망진’ 팀 가족들이 지난해 7월 물놀이를 하면서 찍은 사진. 제주도 제공

제주도가 지난해 참여자 427명을 대상으로 조사한 결과 81%가 전일제나 시간제 직장에 다니고 있었다. 91.2%가 30~40대였다. 50대 이상은 8.3%였다. 참여 자녀 연령대는 초등학생 이상이 62.4%, 영유아가 37.6%였다. 제주에 10년 이상 거주한 주민은 72%에 달했으며 이주민도 28%로 집계됐다. 한부모·다문화·장애아 가족은 전체의 48%로 나타났다.



참여자들의 만족도는 매년 높게 유지되고 있다. 지난해에는 95.6%, 직전 해에는 98.3%를 기록했다. 참여자들이 ‘주로 활동한 장소’는 1위가 오름이나 바다, 놀이터, 공원 등 야외공간이었다. 돌봄공동체 활동을 하는 이유는 ‘자녀의 사회성 발달’ ‘돌봄 도움’이 각각 1·2위로 꼽혔다.



실제 돌봄공동체 활동에서 가장 만족스러운 부분(중복 응답)은 ‘육아 정보 공유·소통’(98%)과 ‘양육자 마음 위로’(97%)였다. 이는 참여자들이 당초 모임에 참여하며 기대한 ‘자녀돌봄 부담 해소’(86%)보다 더 높은 수치로 나타났다. 함께 아이를 키우는 과정에서 실질적인 이점뿐 아니라 주양육자의 행복도가 상승했음을 보여준다.



응답자들은 ‘돌봄공동체 활동이 가져온 변화’에 대해서도 ‘급하게 자녀 돌봄이 필요할 때 의지할 곳이 있다는 안도감’을 가장 우선으로 꼽았다. 이어 ‘독박육아의 고립감 해소’ ‘육아정보 공유로 육아에 대한 두려움 해소’ ‘재능 기부, 프로그램 기획 등으로 자존감 상승’ 등 심리적인 부분에 큰 점수를 줬다. ‘아이의 변화’에 있어서는 ‘문화활동 증가’ ‘사회성 발달’ ‘전자기기 이용시간 감소’ 등이 주요 응답으로 나타났다.



같은 조사에서 ‘수눌음돌봄공동체 참여 중 임신·출산한 경험이 있거나 현재 자녀 계획 중’이라는 응답은 81.7%로 나타났다. 공동육아가 자녀계획에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 5년간 이 사업에 참여했던 다람쉬숲학교팀은 7가족 7명의 자녀로 시작해 현재 14명의 자녀로 늘어났다.



예상 못 한 선물, 공동체 결속



제주도는 수눌음돌봄공동체 사업이 지역 저출생 문제의 완화책이 될 수 있을 것으로 본다. 독박육아의 고충을 함께 나누고 덜어내는 과정에서 양육자들에게 예상보다 큰 안도감과 행복을 준다는 사실을 10년간 사업을 통해 확인했기 때문이다.



특히 수눌음돌봄공동체 활동은 단순한 돌봄 참여를 넘어 지역 공동체 결속을 강화하는 장치로서도 큰 역할을 하고 있다. 참여자들은 공동체 활동으로 함께 참여하는 가구에 대한 정서적 유대가 생겼고(94%), 해당 모임이 소속감을 준다(96%)고 생각했다. 강문실 제주가족친화지원센터장은 “반복되는 돌봄 실천 속에서 이웃을 믿고 의지할 수 있는 신뢰가 형성되는 것을 볼 수 있다”며 “이 같은 일상 속 네트워크는 지역사회의 지속가능성을 높이는 강력한 자산이 된다”고 말했다.



이용자 편의도 매년 향상되고 있다. 올해부터는 체험 활동에 들어가는 시설 대관비도 지출이 가능해져 펜션, 키즈카페, 캠핑 시설 등에 지원금을 쓸 수 있게 됐다. 임신부의 식사비는 태아 몫까지 2인 기준으로 적용한다. 이혜란 제주도 복지가족국장은 “저출산의 답이 될 수 있을까 물음표를 갖고 시작한 사업이 제주의 오랜 수눌음 문화를 되살려 건강한 지역 공동체를 만드는 밑거름이 되고 있다”며 “앞으로도 사업을 지속적으로 확대하고 만족도 높은 프로그램으로 운영해 나가겠다”고 말했다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



