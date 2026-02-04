참모들 ‘상반기 추경 가능성 없다’는데… 李대통령, 1월에만 6차례 언급

문화·예술 분야 재정 지원 시사

3~4월 법인세 따라 활용될 수도

이재명 대통령이 3일 청와대 본관에서 열린 제4회 국무회의에서 발언하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 올해 들어서만 여섯 차례 추가경정예산(추경)을 언급하면서 ‘상반기 추경론’이 부상했다. 3~4월에 걷히는 법인세 세수에 따라 분위기가 반전될 가능성이 거론된다. 다만 청와대와 재정경제부 등은 “추경 논의가 없다”는 입장을 거듭 밝히고 있다.



3일 관계부처에 따르면 기획예산처는 추경 편성 요건과 현재 경기 상황 등을 모니터링 중이다. 정부 관계자는 “지금 당장 추경을 검토하고 있지는 않다”면서도 “향후 세수 상황과 환율 상황 등 종합적인 경기 동향을 살펴보고 있다”고 말했다. 추경은 원할 때마다 할 수 없고 국가재정법에 따라 대량 실업, 경기 침체 등 엄중한 대내외 조건이 뒷받침돼야 가능하다. 때문에 전반적인 경기 흐름을 보고 있다는 것이다.



연초부터 추경 여부가 관심사로 떠오른 배경에는 이 대통령의 ‘입’에 있다. 이 대통령은 올해 1월에만 여섯 차례 추경을 언급했다. 지난달 15일 수석보좌관회의에서 이 대통령은 “추경을 해서라도 문화·예술 토대를 건강하게 되살려야 한다”며 특정 분야를 콕 집어 추경 가능성을 시사했다.





다만 추경을 두고 대통령과 청와대, 정부 간 입장 차가 감지된다. 김용범 청와대 정책실장은 지난달 이 대통령의 발언에 대해 “원론적 수준의 말씀”이라며 진화에 나섰다. 하지만 그 뒤에도 이 대통령은 “올해 내내 추경을 안 할 것은 아니다”는 등의 발언을 잇달아 내놨다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 2일 “현재로선 정부 내부에서 추경에 관한 논의가 전혀 있는 상황은 아니다”고 말했다. 김민석 국무총리도 같은 날 6월 지방선거와 맞물린 추경 가능성에 대해 “솔직히 추경으로 정부의 지지율을 받쳐야 할 정도로 지지율이 낮은 상황은 아니지 않느냐”며 “선거와 관련된 카드로는 전혀 생각하고 있지 않다”고 선을 그었다.



하지만 4월쯤에는 분위기 전환을 맞게 될 가능성이 적잖다. 3~4월 걷힐 법인세 세수가 어느 정도냐에 따라 지금의 입장차가 하나로 수렴될 수 있기 때문이다. 참모들이 잇따라 추경 가능성을 일축했지만, 추후 세수 여건에 따라 반전될 여지가 있다는 분석이 나온다. 정부는 올해 법인세가 약 87조원 걷힐 것으로 예상했다. 하지만 최근 반도체 기업 중심으로 실적 호조가 전망되면서 이보다 더 많이 걷힐 경우 추경 재원이 만들어진다.



추경이 지방선거 전후 이뤄질 경우 “선거를 위해 세원을 가져다 썼다”는 비판은 피하기 어렵다. 정부는 이미 27조원 규모의 지출 구조조정을 통해 올해 예산을 마련한 상황이어서 여유 재원이 많지 않다.



실제 추경을 한다면 이 대통령이 문화·예술 분야를 언급했다 해도 재정 투입이 특정 분야에 국한될 가능성은 크지 않다. 정부 관계자는 “(이 대통령의 발언에 대해서는) 환율 상황 등 다른 일반적인 경기 여건이 충족돼서 추경을 하게 되면 문화·예술 분야를 신경 쓰라는 취지로 이해했다”고 전했다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



