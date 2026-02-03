‘소녀상 철거’ 집회에 뉴라이트 가세… 극우 결집 구실 되나

위안부법폐지국민행동 회견 예고

류석춘·이영훈 전 교수 등 참석키로

대표 경찰 수사에도 목소리 높여



“위안부는 매춘부”라고 주장하며 소녀상 철거 집회를 벌여온 극우 성향 단체에 이른바 뉴라이트 진영 대표 인사들이 지지 발언을 하며 가세하고 있다. 소녀상 철거 이슈가 극우와 뉴라이트 세력의 결집 계기가 될 수 있다는 우려가 제기된다.



3일 국민일보 취재를 종합하면 위안부법폐지국민행동은 4일 오후 청와대 앞에서 이재명 대통령의 사과를 요구하는 취지의 기자회견을 연다. 기자회견에는 류석춘 전 연세대 교수와 이영훈, 이우연, 주익종 등 뉴라이트 진영 인사들이 참석할 예정인 것으로 파악됐다. 이 대통령은 지난달 6일 이 단체의 활동을 향해 “얼빠진 사자명예훼손”이라고 강하게 비판한 바 있다. 지난 1일에도 “전쟁범죄 성노예 피해자를 매춘부라니, 사람이라면 이럴 수 없는 것”이라고 목소리를 높였다.



대통령 발언 이후 이 단체는 본격적인 경찰 수사를 받고 있다. 이날 서울 서초경찰서는 단체 대표 김모씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 그는 집회 및 시위에 관한 법률 위반과 사자명예훼손 등의 혐의를 받는다. 김 대표의 경찰 출석에 동행한 류 전 교수는 “이 대통령께서 역사를 바로잡으려 노력하는 시민에게 짐승을 격리해야 한다는 식으로 표현하는 것이 말이 되느냐”며 목소리를 높였다.



그는 2019년 강의 중 위안부가 매춘부라는 취지의 발언을 해 재판에 넘겨졌다. 지난해 2월 위안부가 매춘했다는 취지 발언의 명예훼손 혐의에 대해 무죄 판결을 받았으나 한국정신대문제대책협의회(정대협)가 일본군에 강제 동원당한 것처럼 증언하도록 위안부를 교육했다는 취지의 발언에 대해서는 명예훼손 혐의가 인정돼 벌금 200만원을 선고받았다.



‘반일 종족주의’의 저자 이영훈 전 서울대 경제학과 교수는 위안부 성노예화는 없었다고 주장해온 인물이다. 해당 저서의 공저자인 이우연 낙성대경제연구소 연구위원과 주익종 이승만학당 이사는 취재진과의 통화에서 단체 측과 지속적으로 교류해 왔다고 말했다.



이 같은 흐름을 두고 뉴라이트 진영이 오랜 기간 유지해 온 역사 인식이 집회 공간에서 다시 재현되고 있다는 지적이 나온다. 최근 윤석열 전 대통령에 대한 유죄 선고 등으로 위축된 극우세력이 역사 문제를 통해 결집을 모색할 수 있다는 우려도 제기된다. 이병훈 중앙대 사회학과 명예교수는 “뉴라이트 세력은 그동안 위안부 문제를 전쟁범죄가 아니라 개별 선택이나 계약 관계로 축소해 설명해 왔다”며 “공적 공간에서 이뤄지는 집회 행위를 통해 다시금 자신들의 인식을 결속하고 피해자들의 증언을 주변화하고 있다”고 지적했다.



이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr



