“트럼프발 ‘디지털 통상’ 압박… 쟁점별 차별 대응 필요”
무역협회, ‘국가별 시사점’ 보고서
“디지털 경쟁력 제고 계기 삼아야”
미국이 한국을 포함한 주요국의 디지털 정책을 ‘무역장벽’이라고 문제 삼으면서 디지털 통상 전략의 중요성이 더욱 커지고 있다. 한국도 향후 디지털 통상 마찰을 예방하기 위해 차별화된 대응 전략이 필요하다는 지적이 나왔다.
한국무역협회 국제무역통상연구원은 3일 ‘미국발 디지털 통상 쟁점 국가별 비교 및 시사점’ 보고서를 통해 미국 관세 협상 과정에서 디지털 통상 이슈가 핵심 의제로 부상했다고 밝혔다. 실제 미국은 한·미 공동 팩트시트와 국가별 무역장벽보고서(NTE)에서 한국의 망사용료, 온라인 플랫폼 규제, 데이터 현지화 등을 주요 디지털 무역장벽으로 지적했다.
보고서는 향후 디지털 무역장벽에 대한 문제제기가 더 증가할 가능성이 높다고 진단하며 디지털 통상 이슈를 3가지 유형으로 분류했다. 해외 유사 쟁점, 잠재적 주의 쟁점, 한국 특수 쟁점 등이다.
한국과 해외의 유사 쟁점으로는 온라인 플랫폼법 등 디지털 시장 경쟁 정책, 디지털 서비스 안전 규제, 데이터 현지화가 꼽혔다. 보고서는 국제 규범에 맞춰 제도를 설계하되, 상이한 규범이 불가피하다면 한국의 특수성을 설득력 있게 설명할 논리를 구축해야 한다고 강조했다.
국가간 갈등으로 번질 수 있는 잠재적 사안에는 디지털서비스세와 인공지능(AI) 규제가 포함됐다. 특히 올해 AI 기본법이 시행되는 만큼 EU의 AI법에 대한 미국의 문제 제기 과정을 면밀히 분석해 대응 전략을 마련해야 한다고 보고서는 제언했다.
망사용료와 정밀지도 데이터 국외 반출 문제는 한국의 특수 쟁점으로 분류됐다. 보고서는 한국에서만 부각되는 규제는 문제제기 가능성이 높아 디지털 주권 확보와 통상 마찰 최소화 사이에서 균형 있는 접근이 필요하다고 밝혔다.
아울러 디지털 통상 이슈를 단순한 대외 압박으로만 볼 것이 아니라 유망 국가와의 디지털 통상 협정 체결 등을 통해 우리 산업의 디지털 경쟁력을 높이는 계기로 삼아야 한다는 의견도 제시했다.
전윤식 무협 수석연구원은 “국내 산업과 소비자 보호를 전제로 하되 디지털 경쟁력 제고와 통상 리스크 관리라는 중장기적 실익을 함께 고려해 대응해야 한다”고 강조했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
