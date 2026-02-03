다주택 매매 6개월 말미… 李 “이번이 끝, 진짜 끝”

관계부처에 확실한 일몰 조치 지시

잔금·등기 위한 조건부 유예는 허용

李 “무슨 수 쓰더라도 투기 잡을 것”

이재명 대통령이 3일 청와대 본관에서 열린 제4회 국무회의에서 발언을 하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령은 부동산 양도소득세 중과 유예 방안에 대해 잔금·등기를 위한 3~6개월 조건부 연장을 검토하도록 지시하되 “이번에는 진짜 끝이다. 확실하게 5월 9일이 마지막”이라고 못 박았다. 일몰이 도래할 때마다 거듭했던 연장 조치가 시장에 만성적인 불신을 조성했다고 보고 관계 장관에게 확실한 일몰 조치를 지시했다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 양도세 중과 유예 중단 방안에 대해 보고했다. 정부는 오는 5월 9일로 유예 조치를 종료하되, 5월 9일까지 계약을 완료한 조정대상지역 거래는 3~6개월까지 잔금·등기를 위한 조건부 유예 기간을 허용하겠다는 것이다.



이 대통령은 “시간이 너무 짧고 ‘정부가 연장하겠지’ 하는 부당한 믿음을 갖게 한 책임이 있다”며 “이번에 한해서 3개월, 작년에 새로 조정대상지역으로 편입된 곳은 6개월까지 잔금을 치르고 등기를 내면 중과세를 면제해주는 거로 하자”고 말했다. 그러면서 “이번에는 끝이다. 진짜 끝”이라고 강조했다.



재정부 보고안에 따르면 2017년 9월 조정지역으로 지정된 서울 강남·서초·송파·용산 등 4개 구에서는 5월 9일까지 일단 매매 계약을 하고 3개월 안에 잔금·등기를 완료하면 양도세 중과를 유예하는 방안을 검토하기로 했다. 지난해 10월 신규 조정지역으로 지정된 서울 나머지 21개 구와 경기 과천·광명·성남·수원 등은 6개월의 유예 기간을 주는 방안을 검토한다.



정부는 세입자가 있어 주택 매매에 제약이 있는 경우에 대해서도 구제 방안을 마련하기로 했다. 이 대통령은 “세입자들이 3개월, 6개월 안에 못 나갈 상황, 그런 경우에 대한 대안을 한번 검토해 보라”며 유연한 대응을 주문했다. 이 대통령은 종합부동산세 인상 등 다른 부동산 세제 방안에 대해서는 언급하지 않았다. 그러나 전날에 이어 이날도 “당장의 유불리를 따지지 않으면 사용할 수 있는 정책수단은 얼마든지 있다”고 공언하며 추가적인 세제 도입 가능성을 배제하지는 않았다.



이 대통령은 앞서 국무회의 현안토의에 들어가기 전 “주가는 올리려 하면서 집값은 왜 누르냐고 얘기하는 사람이 있는데, 주가와 집값은 다르다”고 말했다. 주가 상승은 기업 활동에 도움이 되고 피해 보는 사람이 없지만, 부동산에 자산이 매이게 되면 생산적 영역에 사용되지 못할 뿐 아니라 집값 상승으로 집 없는 서민이 고통을 받는다는 것이 이 대통령 설명이다.



오전에는 엑스(X) 계정에 “무슨 수를 쓰더라도 부동산 투기를 반드시 잡겠다. 일찍 파는 것이 유리할 것”이라며 “협박 엄포가 아니라 모두를 위해 필요하고 유용한 일이어서 권고하는 것이다. 이번이 마지막 탈출 기회”라고 경고했다. 1시간 뒤에도 서울 강남 주택 매물이 늘었다는 한 언론 보도를 공유하며 “버티는 것보다 파는 것이, 일찍 파는 것이 늦게 파는 것보다 유리할 것”이라는 강조했다.



최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr



