100만원 이상 구매 고객에게 아주 특별한 혜택

롯데백화점은 명절을 겨냥해 론칭한 ‘롯데 기프트 클럽’이 명절 매출의 신동력으로 부상하고 있다고 밝혔다.
롯데 기프트 클럽은 명절 기프트 기간 식품선물세트 합산 100만원 이상 구매하는 우량 고객을 대상으로 사은 등 특별 혜택을 제공하는 백화점 최초 명절 기프트 우량 고객 멤버십으로 개인, 법인 고객 구분 없이 누구나 롯데백화점 애플리케이션을 통해 가입할 수 있다.
롯데백화점 오프라인 매장에서는 사전 예약 판매를 시작한 지난달 9일부터 본판매가 종료되는 오는 15일까지 롯데 기프트 클럽 가입 고객을 대상으로 명절 식품세트 100만원 이상 구매 시 금액 구간별 상품권 사은 혜택을 제공한다. 롯데백화점 몰은 17일까지 롯데백화점 몰에서 100만원 이상 구매한 롯데 기프트 클럽 가입 고객에게 8%의 엘포인트 적립 혜택을 제공한다.
그러면서 설 사전 사전 예약 판매 기간 동안 우량 고객 매출은 지난해 설 대비 2배 가량 증가했다. 멤버십 론칭 첫 해인 지난해 추석에도 전체 우량 고객 수가 전년 추석 대비 20% 이상 늘고, 우량 고객의 명절 매출 기여도 역시 역대 최대치인 60%대를 기록한 것으로 분석됐다.
박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “’롯데 기프트 클럽’은 고객의 선물 수요와 소비 트렌드를 반영해 특화한 멤버십”이라며 “온, 오프라인을 넘나드는 혜택으로, 롯데백화점만의 차별화 경쟁력으로 키워 나갈 것“이라고 밝혔다.
