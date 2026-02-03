“버스 준공영제 수술” “공공 유통망 구축” “도시 교통 혁신”
민주당 서울시장 후보들 정책 경쟁
서영교 “주거 안정·돌봄 인프라 확충”
전현희 “공공기관 투명성 강화할 것”
‘후보 풍년’인 더불어민주당 서울시장 경선이 본격화되면서 후보 간 정책 경쟁이 달아오르고 있다. 경선 구도가 단순 인물 경쟁을 넘어 교통·물가·복지 등 생활 밀착형 의제를 둘러싼 정책 대결로 빠르게 이동하고 있다는 평가도 나온다.
민주당 서울시장 주자인 정원오(사진) 성동구청장은 3일 서울 시내버스 준공영제 전면 재검토를 전면에 내걸었다. 최근 서울 시내버스 파업으로 시민 불편이 커진 상황에서 제도적 한계를 정조준하며 ‘근본 재설계’ 필요성을 제기하고 나섰다.
정 구청장은 국회에서 열린 ‘서울시 시내버스 준공영제 정책 토론회’에서 “이번 파업은 단순 임금 협상이 아니라 준공영제의 구조적 한계를 드러낸 사례”라며 “운영은 민간이 맡고 책임은 공공이 떠안는 모호한 구조 때문에 갈등이 반복된다”고 지적했다. 이어 “표준 운송원가 산정 방식이 이윤까지 보장하는 구조여서 경영 효율을 가로막고 있다”며 “운송원가 체계 개편부터 시작해야 한다”고 밝혔다. 철도망 중심 재편, 공공버스 확대 투입 등 대중교통 체계 전반을 다시 짜겠다는 구상도 함께 내놨다.
다른 후보들도 분야별 대표 공약을 내세우며 존재감을 키우고 있다. 민생경제 분야에서는 박주민 의원이 공공 유통망 구축과 공공형 도매법인 설립, 직거래 확대 등을 통한 ‘장바구니물가 안정’을 전면에 내걸었다. 서울시가 유통구조 개선에 직접 나서서 시민 체감 물가를 낮추겠다는 구상이다. 박 의원은 지난달 ‘서울 장바구니물가 안정을 위한 유통혁신 간담회’에서 “대형 플랫폼은 배송 이점을 통해 비싼 가격으로도 시장을 장악했는데 공공식료품점은 그 부분을 극복해 나가는 방편이 될 것”이라며 “인위적 가격 통제가 아닌 공공 인프라를 통한 구조적 혁신으로 서울의 장바구니물가를 반드시 잡겠다”고 말했다.
박홍근 의원은 “서울 불균형을 해소하고 미래 경쟁력을 확보하는 종합 전략을 추진한다”며 ‘5분 컷 서울’을 내세웠다. 마을버스 무료화와 햇살 트램 도입, 지하철 증편 등 생활 교통망 확충을 강조하며 이동권 개선과 출퇴근시간 단축을 핵심 과제로 제시했다. 또 유휴 공공부지 활용과 패스트랙제도 도입으로 사업 속도를 높이겠다는 계획도 내놨다.
복지·문화 측면에서는 서영교 의원이 주거 안정과 돌봄 인프라 확충, 취약계층 지원 확대 등 ‘생활 안심 서울’을 강조하며 생활밀착 복지 행정을 차별화 포인트로 삼고 있다. 전현희 의원은 공공기관 투명성 강화와 생활안전 대책을 앞세운 ‘청렴 시정’ 기조와 함께 동대문디자인플라자(DDP)를 해체하는 등 파격적인 문화 정책도 제시했다. 전시성 사업을 걷어내고 시민 체감형 공간으로 바꾸겠다며 도시 공간 혁신을 차별화 카드로 삼는 모습이다. 여권 관계자는 “서울시장은 실제 생활에 적용 가능한 정책을 내놓아야 한다”며 “시민 체감도가 높은 해법을 누가 제시하느냐가 승부를 가를 것”이라고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사