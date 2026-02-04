역대 최대 물량·최다 품목 한우세트 내놔
현대백화점
현대백화점이 설을 맞이해 명절 한우 선물세트 물량을 역대 최대 규모인 10만여 세트로 확대했다.
현대백화점은 프리미엄 한우 선물세트부터 구이용 세트, 다양한 부위를 담은 소포장 세트까지 품목 수도 역대 최다로 선보인다. 1++등급 한우 중에서도 마블링 최고 등급(No.9)만 사용한 현대명품 한우 넘버나인(300만원)과 현대명품 한우 프리미엄(200만원)이 대표 상품이다.
현대백화점은 구이용 한우 세트도 대폭 확대했다. 대표 상품으로는 살치살(0.2㎏), 새우살(0.2㎏), 등심 로스(0.8㎏)로 구성된 현대 한우 구이모둠 매(梅)(40만원), 한우 갈비 5~7번대를 구이용으로 손질한 한우 구이 갈비 세트 매(梅)(76만원), 제비추리·토시살·안창살·갈비살·부채살·치마살 등 특수부위 6종을 각각 0.2㎏씩 담은 한우 특수부위 세트 매(梅)(44만원) 등이 있다.
기본 포장 단위를 450g에서 200g으로 줄인 소포장 한우 선물세트 물량도 전년 대비 30%늘린 6만 세트를 마련했다.
전체 한우 선물세트 매출 가운데 소포장 상품이 차지하는 비중은 지난해 처음으로 절반을 넘어섰다.
지속 가능한 축산 환경에서 사육한 친환경 한우 선물세트로 제주 성이시돌 목장 유기농 한우세트(25만원), 만희·현우 동물복지 유기농 한우 세트(36만원), 충남 서산에 위치한 4.5만 평 초지에서 키운 대곡농장 방목생태축산 한우세트(32만원) 등을 한정 판매한다.
