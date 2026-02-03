감사원 압수수색, 최재해·유병호 입건… 경찰 ‘서해피격 감사 군기밀 유출’ 수사
경찰이 윤석열정부 시절 ‘서해 공무원 피격 사건’ 감사 결과 발표 과정에서 군사기밀 유출 의혹에 대한 강제수사에 돌입했다. 최재해 전 감사원장과 유병호 감사위원 등을 사건 관련 피의자로 입건했다.
서울경찰청 반부패수사대는 3일 감사원을 압수수색하고 의혹 관련 자료를 확보했다. 최 전 원장과 유 감사위원은 2022년 10월, 2023년 12월 두 차례 서해 피격 사건 감사 관련 보도자료를 배포하는 과정에서 2급 군사기밀을 유출한 의혹을 받는다.
경찰 수사는 지난해 11월 감사원 운영 쇄신 태스크포스(TF)가 서해 사건 감사 결과 발표에서 군사기밀 누설이 확인됐다면서 최 전 원장 등 7명을 군사기밀보호법위반 등 혐의로 고발한 데 따른 것이다. TF에 따르면 당시 보도자료에는 심사를 거치지 않은 군사기밀이 포함돼 있었다. 군사기밀보호법은 군사기밀을 공개할 때는 국방부 보안심사위원회 심의를 거쳐 공개하되, 중요 군사기밀 공개에 관해서는 국가정보원장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있다. 또 감사위원회가 감사 결과 비공개를 결정한 뒤에도 보도자료가 배포됐다는 게 TF의 조사 결과다.
2022년 10월 감사원은 서해 사건 당시 문재인정부가 북한군에 피격된 해양수산부 공무원 고(故) 이대준씨의 ‘자진 월북’을 근거 없이 단정 지었다고 발표한 바 있다. 2023년 12월에는 사건 당시 정부가 이씨가 북한 해역에 발견됐는데도 방치하고 이후 사실을 은폐·왜곡했다고 발표했다. 당시 발표에는 국가안보실, 국방부, 국정원, 해경 등의 서해 사건 대응 내용 등이 담겼다.
이대준씨 유가족 측은 전 정부의 감사 발표가 군사기밀 누설 의혹으로 수사받는 것에 반발했다. 이씨의 친형 이래진씨는 국민일보에 “이 사안을 군사기밀 유출이라고 한다면 민주당 정권의 ‘월북 몰이’ 발표도 수사하고 처벌해야 할 것”이라고 주장했다. 2020년 9월 서해 사건 직후 문재인정부는 이씨의 구명조끼 착용, 표류 예측 지점과 실제 발견 지점의 거리 차이 등을 근거로 자진 월북이라는 결론을 낸 바 있다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사