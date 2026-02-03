‘공천헌금’ 강선우 재소환… 경찰, 구속영장 신청 검토
강, 불체포특권 포기 묻자 묵묵부답
김병기 차남 취업청탁 수사 본격화
경찰이 김경 전 서울시의원에게 공천헌금 1억원을 수수한 의혹을 받는 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원을 3일 재소환했다. 수사가 막바지로 향하면서 강 의원에 대한 신병 확보 시도도 조만간 이뤄질 전망이다. 다만 현역 의원의 불체포특권이 있는 만큼 구속 여부는 불투명하다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 강 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난달 20일 첫 조사에 이어 2주 만이다. 강 의원은 조사에 앞서 “국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 다시 한번 죄송하다”며 “오늘 조사에서도 성실하게 충실하게 최선을 다하겠다”고 말했다. ‘1억원을 전세자금으로 사용했느냐’ ‘불체포특권 포기할 의향 있느냐’ 등의 질문에는 답하지 않았다.
강 의원은 2022년 1월 지방선거를 앞두고 서울 용산의 한 호텔 카페에서 김 전 시의원으로부터 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 강 의원 측은 쇼핑백을 건네받은 것은 사실이지만 석 달이 지나서야 돈이 있는 것을 알고, 이를 인지한 뒤 김 전 시의원에게 반환했다는 입장이다. 이후 경찰에 재출석한 김 전 시의원과 강 의원의 전 사무국장 출신 전직 보좌관 남모씨는 강 의원이 금품을 인지하고 있었다는 취지로 반박한 것으로 전해졌다.
이번 소환은 금품수수 전후 상황에 대한 진실공방을 마무리 짓는 차원으로 보인다. 앞서 경찰은 김 전 시의원과 남씨를 각각 네 차례 소환해 주요 진술을 확보했다. 이 과정에서 최근 남씨에게서 김 전 시의원이 건넨 1억원이 강 의원의 전세자금 등 개인적 용도로 사용됐다는 취지의 진술도 확보한 것으로 알려졌다.
경찰 내부에는 강 의원 재소환 결정을 앞두고 지휘라인 일부에서 재소환 없이 구속영장을 신청하자는 의견이 있던 것으로 알려졌다. 앞선 조사를 통해 혐의 규명을 위한 충분한 진술이 확보됐다는 판단이 작용한 것으로 보인다.
변수는 불체포특권이다. 현역 의원은 회기 중 국회 동의 없이 체포·구금되지 않는다. 체포동의안이 가결되더라도 구속으로 이어지지 않아 현역 의원이 법정구속까지 이른 사례는 찾아보기 어렵다.
경찰은 김병기 무소속 의원의 차남 취업 청탁 의혹에 대한 수사도 본격화했다. 경찰은 이날 가상자산 거래소 빗썸 관계자 A씨를 참고인 신분으로 소환했다. 또 다른 관계자도 4일 참고인으로 출석한다. 김 의원은 차남을 가상자산 관련 회사에 입사시키기 위해 청탁했다는 의혹을 받는다. 차남은 지난해 1월쯤 빗썸에 취업한 것으로 전해졌다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
