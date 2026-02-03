與 “‘자사주 소각 의무화’ 3차 상법 이달 처리”
주가 누르기 방지법 등 과제 발표
경영계 “기업 유동성 부담 가중될 것”
더불어민주당이 2월 임시국회에서 기업의 자기주식 소각을 의무화하는 내용의 3차 상법 개정을 처리할 방침이다. ‘코스피 5000’의 성공적 안착과 한국 자본시장 저평가 해소를 위해 필요한 조치라는 입장이다. 민주당은 공시제도 개선, 주가 누르기 방지법 등 추가 제도 개선 방향도 발표했다.
민주당 ‘코리아 프리미엄 K-자본시장 특별위원회’는 3일 국회에서 첫 회의를 열고 3차 상법 개정안의 신속 처리 방침을 밝혔다. 정청래 대표는 “현재 1.6배인 한국의 주가순자산비율(PBR)은 선진국 평균인 3.5배의 절반 수준”이라며 “아직 갈 길이 멀다. OECD 평균까지만 가더라도 코스피 6000, 7000 시대는 꿈이 아니다”고 밝혔다.
K-자본시장특위는 기존 민주당 코스피5000특별위원회가 이름을 바꾼 후속 기구다. 위원장인 오기형 의원은 “코리아 디스카운트 해소를 넘어 코리아 프리미엄을 위한 제도 보완을 지속할 것”이라며 5대 과제를 제시했다. 3차 상법 개정과 후속 세법 개정 및 기업 공시제도 개선, 1차 상법 개정으로 통과된 ‘이사의 주주이익 충실의무’ 가이드라인 제정, 기관투자가의 주주활동을 주주이익환원 관점에서 이행하게끔 하는 ‘스튜어드십 코드’ 강화, 중복상장 방지를 위한 자본시장법 개정, 주가 누르기 방지법이다.
특히 3차 상법 개정의 조속한 처리가 목표다. 국회는 이날 법제사법위원회 법안소위 안건으로 올려 본격 논의를 시작했다. 민주당 법사위 간사인 김용민 의원은 기자들과 만나 “2월 내 3차 상법 개정안 처리가 가능하다”며 법사위 통과 가능성을 시사했다.
개정안이 마련되면 기업들은 기존 자사주를 1년 내 소각해야 한다. 임직원 보상 등 필요가 있을 땐 주주총회 승인을 받아 자사주를 보유 또는 처분할 수 있도록 예외 조항도 열어뒀다. 이를 위반할 경우 이사 개인이 5000만원 이하의 과태료를 부담하게 된다.
경영계는 기업 유동성 부담이 가중될 것이라고 우려했다. 법안이 통과되면 총 36조원에 달하는 ‘비자발적 자사주’까지 강제 소각해야 한다는 분석도 나왔다. 최근 경제 8단체는 기업 경영 불확실성을 최소화하도록 제도 보완이 필요하다는 의견을 정부와 국회에 전달했다. 재계 관계자는 “모든 자사주의 1년 내 소각 강제 및 소급 적용은 기업의 재무적 유연성을 저해하고, 신규 투자 재원 마련과 인수합병(M&A)을 통한 산업 구조 재편에 차질을 초래할 수 있다”고 호소했다.
한웅희 허경구 기자 han@kmib.co.kr
