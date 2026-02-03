中, 전기차 ‘은폐형 문손잡이’ 세계 첫 금지
충돌사고 시 작동불능 상태 지적
기계식 잠금 해제 장치 장착 의무화
“전기차 최대 시장서 규칙 제정자로”
중국 정부가 전기차의 문손잡이를 기계식으로 의무화하는 규제를 세계 최초로 도입했다. 테슬라가 유행시킨 은폐형 전자식 손잡이는 주행할 때 공기 저항을 줄여주지만 충돌사고 시 작동불능 상태가 돼 피해를 키운다는 지적이 제기돼 왔다.
중국 공업정보화부는 2일 소셜미디어를 통해 이 같은 내용의 ‘자동차 문손잡이 안전 기술 요구’를 발표하고 내년 1월부터 시행한다고 밝혔다. 이에 따라 중국에서 판매되는 모든 차량은 트렁크 문을 제외한 모든 문의 안쪽과 바깥쪽에 기계식 잠금 해제 장치를 의무적으로 장착해야 한다. 돌이킬 수 없는 안전장치 작동이나 배터리 화재 시에도 견딜 수 있도록 문손잡이를 설계해야 한다. 내부 문손잡이의 경우 탑승자가 쉽게 열 수 있도록 직관적으로 볼 수 있는 위치에 설치하고 문을 여는 방법을 알려주는 표지를 부착해야 한다.
중국에선 지난해 10월 쓰촨성 청두에서 샤오미 전기차 SU7이 충돌 사고 후 화재가 발생했지만 문이 열리지 않아 탑승자가 숨졌다. 중국에서 판매되는 전기차와 하이브리드차 판매량 상위 100개 모델 중 60%가 은폐형 전자식 문손잡이를 채택하고 있다.
블룸버그통신은 “중국이 세계 최초로 은폐형 전기차 손잡이를 금지했다”며 “테슬라가 유행시킨 디자인이지만 인명 사고가 발생해 각국 규제 기관의 검토 대상에 오른 상태”라고 전했다.
컨설팅 업체 오토모빌리티의 설립자 빌 루소는 “중국이 단순한 최대 전기차 시장에서 벗어나 규칙 제정자로 변모 중”이라며 “중국이 거대한 국내 시장을 활용해 중국 및 해외 업체가 모두 따라야 하는 안전 기준을 만들 수 있고 이는 궁극적으로 전 세계 규범에도 영향을 끼칠 것”이라고 블룸버그에 말했다.
중국 공안부는 첨단 운전자 보조 시스템에 대한 감독을 강화하고 차량 출발 시 가속력을 제한하는 방안도 추진 중이다. 차량이 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 시간인 ‘제로백’ 단축 경쟁이 과열되면서 탑승자의 안전을 위태롭게 한다는 지적이 제기되고 있다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사