민주 “지방권력 싹쓸이”, 국힘 “광역 11곳 사수”
6·3 지방선거 레이스 막 올라
도지사 등 예비후보 등록 시작
6·3 지방선거를 120일 앞둔 3일 전국 17개 시·도지사와 교육감을 뽑는 레이스의 막이 올랐다. 전국 시도선거관리위원회에서는 시·도지사 및 교육감 예비후보 등록도 시작됐다. 이재명정부 출범 이후 첫 전국단위 선거인 이번 지선에선 특히 시·도 행정통합 이슈가 대형 의제로 떠오를 전망이다.
더불어민주당은 집권 1년 차 국정 운영 전반에 관한 민심의 평가를, 국민의힘은 12·3 비상계엄 사태 이후 정치적 행보에 대한 유권자 판단을 받는 시험대가 될 것으로 분석된다.
민주당은 현역 의원 출마 러시가 이어지며 낙승을 자신하고 있다. 2024년 총선, 지난해 조기 대선 연승에 이어 올해 지선까지 이겨 입법·행정·지방 권력을 ‘싹쓸이’한다는 목표다. 2차 종합 특검을 통해 ‘내란 심판’ 기조를 지선까지 가져가는 한편 부동산 대책 등 민생과 밀접한 현안 정책도 함께 띄우는 전략이다.
다만 조국혁신당과의 합당 여부와 행정통합 등이 변수로 꼽힌다. 합당을 둘러싸고 차기 유력 당권 주자인 김민석 국무총리와 정청래 대표 측 계파 갈등이 표면화하며 당내 분위기가 영 말이 아닌 상황이다.
국민의힘에서는 장동혁 체제 평가가 지선 성적에 반영될 것이라는 관측이 나온다. 강성 보수 결집 노선을 고수하면서 각종 여론조사 지표에서는 중도층을 비롯한 민심 이반 분위기가 뚜렷하다. 12·3 비상계엄 세력과 절연하지 못했다는 지적이 확산하며 텃밭인 ‘대구·경북(TK)’을 제외한 전국에서 유력 주자 구인난을 겪고 있다. TK에만 후보자가 몰리는 상황이 당의 현주소라는 자조 섞인 평가도 나온다.
국민의힘은 4년 전 지선에서 확보한 광역단체장 11곳 사수를 목표로 내세우고 있다. 당내에선 서울시장과 부산시장 두 곳만 지켜도 선방이라는 기류도 감지된다. 지도부는 설 연휴 전 공천관리위원장 인선을 마치고 본격적인 선거 준비 모드로 전환한다는 방침이다. 오는 20일에는 광역의원·기초자치단체장, 다음 달 22일에는 군의원·군수 등 예비후보 등록이 각각 시작된다. 본 후보 등록은 5월 14일부터 이틀간 진행된다.
