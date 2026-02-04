올해부터 모든 초등 3에 ‘방과 후 이용권’ 50만원 준다
늘봄학교→온동네 초등돌봄 전환
학교+지자체 돌봄 협력체계 운영
교육부가 2024년 시작한 초등학생 방과후 돌봄·교육 프로그램 ‘늘봄학교’를 ‘온동네 초등돌봄’ 체계로 전환한다. 늘봄학교가 학교를 중심으로 저학년 돌봄에 집중했다면 온동네 초등돌봄은 지역사회와 협력해 돌봄·교육 사각지대를 줄인다는 구상이다. 올해부터 초등학교 3학년생에게 연간 50만원의 ‘방과후 프로그램 이용권’을 지급한다.
교육부는 3일 이런 내용의 ‘2026년 온동네 초등돌봄·교육 추진 방안’을 발표했다. 핵심은 학교와 지역사회의 협력체계 구성이다. 지역별로 학교가 지자체와 함께 돌봄·교육을 제공하고 관계 부처는 지역별 맞춤형 지원을 제공하는 방식이다. 중앙에서는 정부 부처가 참여하는 ‘온동네 초등돌봄·교육 협의체’를, 광역·기초지자체에서는 지자체와 교육청 등을 아우르는 ‘지역 초등돌봄·교육 협의체’를 운영한다. 교육부는 협의체 운영을 활성화하기 위해 올해부터 운영비 100억원을 지원한다.
학교와 지역에 따라 돌봄 인프라가 다른 만큼 사업 모델은 지역별로 마련한다. 교육부는 교육청이 운영하는 ‘온동네 돌봄·교육 센터’ 확충, 보건복지부 등은 지역 돌봄 기관 내실화 등을 지원한다. 종전 늘봄학교 정책에서 마련된 거점형 늘봄학교는 온동네 돌봄·교육 센터로 전환한다.
단순 돌봄보다 학습 수요가 커지는 초3부터는 연 50만원의 방과후 프로그램 이용권을 제공한다. 신청하면 50만원이 입금되며 프로그램 수강 시 차감된다. 교육부는 지난해 42.4%였던 초3 방과후 프로그램 참여율을 60%대로 끌어올려 사교육 부담을 줄인다는 방침이다. 교육부는 “초3 이상은 돌봄보다 교육 활동을 더 희망해 바우처 형태의 지원 방식을 도입했다”며 “올해 초3 반응을 보고 초4 이용권 지급도 검토하겠다”고 말했다.
한국과학창의재단이 진행한 초2 학부모의 초3 이후 돌봄·교육에 대한 인식 조사를 보면 2715명의 학부모 가운데 75.3%는 돌봄보다 교육 활동을 원했다. 이용권 운영 관련한 학교 업무 부담을 줄이기 위해 다음달부터 부산과 인천 등 6개 시·도교육청은 간편결제(제로페이) 연계 방식을 시범 도입한다.
교육부는 학생들의 안전 귀가를 위해 복지부 ‘사회서비스 노인 일자리’ 사업과 연계해 귀가 지원 인력을 확충한다. 어린이 통학버스 운영 확대와 학교 밖 안전사고 보상 확대 등도 추진한다. 최교진 교육부 장관은 “학부모가 아이를 안심하고 맡기도록 학교·지역사회와 협력하고 정책을 상세히 안내하겠다”고 말했다.
