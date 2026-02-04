가성비 으뜸… 6만원 미만 상품 비중 크게 늘려
홈플러스가 오는 7일부터 18일까지 설 선물세트 본판매를 진행한다. 고물가로 선물세트 구입을 망설이는 이용객을 위해 가격과 혜택에 집중했다.
홈플러스가 지난해 12월 18일부터 진행한 사전예약에선 가성비 세트의 수요가 높게 나타났다. 5만원 내외 육포, 1만원 내외 초가성비 양말 선물 세트 매출이 전년 동기 대비 크게 증가했다. 이에 홈플러스는 물가 부담 완화를 목표로 삼고 6만원 미만 상품 비중을 올해 84%로 구성했다.
선물세트 가격 인하와 동결에도 공을 들였다. 주요 배 선물세트들의 가격을 최대 43% 낮췄다. 사전예약 인기 상품이었던 ‘샤인머스캣·애플망고 세트’와 ‘더 풍성한 과일 종합세트’의 가격을 본판매 기간에도 동결해 선보인다. 축산 대표 상품 ‘농협안심한우 1등급 미식 스페셜 냉장세트’는 가격을 약 7% 인하했다.
행사카드로 결제하거나 마이홈플러스 멤버십 회원 대상일 경우 최대 50% 할인을 제공한다.
행사 카드 구매 금액대에 따라 즉시 할인 또는 최대 250만원 상품권도 증정한다. 3만원 이상 구매시 무료배송 혜택도 받을 수 있다.
김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “홈플러스가 정성스레 준비한 설날 선물세트로 가격 부담을 덜어 보다 따뜻한 명절을 보내시기를 바란다”고 말했다.
