시끄러운 한은 뒤엔 ‘미스터 오지랖’… 그는 왜 거칠어졌나
[핫피플] 이창용 한국은행 총재
‘미스터 오지랖’. 이창용 한국은행 총재가 2022년 취임 이후 불려온 별명이다. 전략적 모호성을 미덕으로 삼아 온 전임 한은 총재들과는 전혀 다른 행보를 보인 까닭에서다. 이 총재의 발언은 본연의 영역에만 머무르지 않고 대한민국 전반의 개혁까지 넘나들어 왔다. 통화정책이나 거시경제를 넘어 교육, 노동, 부동산에 이르기까지 한국 사회의 구조적인 문제들이 이 총재의 입을 통해 언급됐다.
그는 임기 시작부터 전임 총재들의 ‘로키(low-key) 모드’를 답습하지 않았다. 그의 취임 일성은 “시끄러운 한은을 만들겠다”였다. 총재 자신뿐만 아니라 한은 구성원이 각자 경제 분야에서 전문성을 발휘해 적극적으로 목소리를 내라는 의미였다. 너무 조용하다는 의미에서 ‘한은사(寺)’라는 별칭이 붙었던 한은은 이 총재와 함께 조금씩 달라졌다.
이 총재는 ‘사회구조 개혁’이라는 자신의 신념을 직설 화법으로 대중에 전달해 왔다. 저출생 고령화 대응을 위해 외국인 가사도우미 도입 필요성을 언급한 것도 이 총재였다. 그는 2024년 9월 24일 “강남 학생들이 상위권대를 휩쓸고 있다. 과감한 해결책이 필요하다”고 강조했다. 일주일 뒤엔 “대학이 성적순으로 (학생을) 뽑는 게 가장 공정한 것은 아니다”라고 부연했다. 일견 타당한 지적이지만, 서울대 학사와 하버드대 석·박사를 졸업한 이 총재는 교육 격차의 원인보다 특정 지역만을 문제 삼는 것 아니냐는 비판을 맞닥뜨려야 했다.
그의 발언을 들여다보면 단순히 교육에 국한한 것이 아니었다. ‘서울·비서울 간 서울대 진학률 격차가 거주지역에 따른 경제력에서 비롯된다’는 한은 보고서를 바탕으로 교육과 부동산 문제를 동시에 겨냥하기 위한 의도였다. 데이터에 기반한 팩트를 가지고 사회 문제 해결 방안을 제시하는 게 이 총재의 방식이다. 그에게 ‘달변가’라는 또 다른 별명이 붙은 이유다.
특유의 유머 감각도 있다. 2022년 8월 잭슨홀 미팅 당시 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재가 갑작스레 “통화 완화정책을 유지할 것”이라는 입장을 밝혔다. 이 총재는 곧바로 마이크를 잡고 “구로다 총재는 내게 오랫동안 조언을 해주는 인물이었지만, 최근 내게 전혀 도움이 안 되고 있다”고 했다. 긴장된 분위기가 순식간에 풀어졌다. 이 총재와 경제학원론을 함께 집필한 이준구 서울대 경제학과 명예교수는 “서글서글한 성격에 장난기도 제법 있어 (이 총재와) 함께 있으면 언제나 즐거웠다”고 회고한 바 있다.
지난해 말 원·달러 환율이 1500원대를 위협하면서부터 이 총재의 발언은 자주 논란이 됐다. 지난해 11월 27일 기자간담회에서 “환율이 1500원 가는 건 해외주식 (투자 때문)”이라며 “(젊은 분들께) 왜 이렇게 해외투자를 많이 하냐 물어봤더니 ‘쿨하잖아요’라고 한다. 이게 유행처럼 커지는 것이 아닌가 걱정된다”고 말했다. 그의 발언을 두고 국책은행 총재가 환율 문제를 개미의 탓으로 돌린다는 비난이 쏟아졌다.
지난달 2일에는 “국내 유튜버들만 원화가 곧 휴지 조각 된다고 한다”고 지적했다. 같은 달 15일엔 “한은이 돈 풀어서 환율 올랐다는 얘기는 사실이 아니다”라며 “가슴 아프고 화도 나는데, 어떻게 이런 얘기를 데이터 확인 없이 할 수 있느냐”고 토로했다. ‘유동성이 높아져 물가와 환율이 오르고 있다’는 확인되지 않은 주장을 정면 반박하는 차원이었다. 하지만 일각에선 감정적이라는 해석을 내놨다.
이 총재는 최근 주변에 ‘억울하다’는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. ‘쿨하잖아요’ 발언은 인용한 건데 자신이 마치 누구를 탓하는 것처럼 와전됐다는 얘기다. 그가 취임한 이후 한국의 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율이 98%에서 89% 수준으로 떨어졌고, 그만큼 통화량 관리에 진심이었던 것으로 평가된다. 실제로 지난해 1~11월 광의통화(M2) 증가율은 평균 4.4%로 장기 평균(7.5%)을 밑돌았다. 그런데 정반대의 잘못된 정보가 퍼지는 걸 참지 못하고 있다는 분석도 있다.
다만 취임 초·중반과 비교해 이 총재의 말 한마디가 시장과 여론에 주는 무게감은 다소 약해졌다는 평가도 제기된다. 이 총재의 연임 가능성에 대한 관심도 커지고 있다. 한은 총재 임기는 4년으로, 한 차례 연임할 수 있다. 이준구 교수는 “이 총재가 민감한 상황에 처해 있다”며 구체적인 언급을 피했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
