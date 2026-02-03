삼표레미콘 부지개발 본궤도… 오세훈 “더 빨랐을 텐데”
5일 개발계획 결정고시 예정
선거 겨냥 전략 행보 해석도
서울 성동구 성수동 옛 삼표레미콘 부지가 글로벌 미래업무지구로 발돋움하기 위한 본격적인 사업 실행에 들어간다. 오세훈 서울시장은 “장기간 표류하던 사업이 시장 복귀 후 2년 만에 궤도에 올랐다”며 “일머리 있는 시장과 구청장이었다면 2015년 사전협상제도를 활용해 더 빨리 진척됐을 것”이라고 말했다. 이는 6·3 지방선거를 앞두고 여권의 시장 후보를 겨냥한 발언으로도 해석됐다.
서울시는 성수동1가 683번지 ‘서울숲 일대 지구단위계획구역 및 삼표레미콘 특별계획구역 세부개발계획’을 5일 결정고시한다고 3일 밝혔다. 이번 결정고시는 2022년 레미콘 공장 철거 이후 시와 사업자가 사전협상을 통해 마련해 온 개발계획이 지난해 11월 도시·건축공동위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐음을 뜻한다.
삼표레미콘 부지 개발은 오 시장 1기 때인 2009년 초고층 개발 계획으로 출발했다. 110층 높이의 현대차 글로벌비즈니스센터(GBC)가 들어설 예정이었다.
그러나 전임 시장의 이른바 ‘35층 제한’ 규제로 장기간 표류했다. 오 시장이 복귀한 2021년 사업에 속도가 붙으면서 현재 시공사 선정 작업을 앞두고 있다. 이날 현장을 찾은 오 시장은 “서울시가 전국 최초로 도입한 사전협상제도를 2021년 본격적으로 적용하면서부터 (사업이) 전환점을 맞게 됐다”고 설명했다. 사전협상제도는 도시 내 유휴부지와 낡은 시설을 개발하려는 사업 주체에게 개발로 인해 발생하는 추가 용적률의 60%를 공공기여 하도록 하는 제도다. 서울시가 2009년 최초로 시작한 뒤 법제화됐다. 오 시장은 “이 제도를 적용하면 소송 없이도 빠르게 도시 문제를 해결할 수 있다”고 했다.
삼표레미콘 부지 개발은 더불어민주당 서울시장 후보로 거론되는 정원오 성동구청장 역시 자신의 치적으로 삼는 것이다. 이에 대해 오 시장은 “전임 시장과 정 구청장의 레미콘공장 이전 해법은 ‘그냥 나가라’였다”고 지적했다. 정 구청장은 언론 인터뷰에서 “잘한 건 서울시, 못한 건 전임 시장 이렇게 얘기하는데, 굉장히 이중적인 태도”라고 받아쳤다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
