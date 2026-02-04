직원 혹사 의혹 젠틀몬스터 “근로제·보상체계 개선”
“근로환경 부족한 점 사과”
재량 근로제 즉시 폐지키로
젠틀몬스터 운영사 아이아이컴바인드가 장시간 근로와 무급 노동 의혹에 대해 공식 사과하고 문제가 된 근로제도와 보상체계를 전면 개선하기로 했다.
아이아이컴바인드는 3일 김한국(사진) 대표이사 명의로 사과문을 내고 “근로환경에 대한 운영 실태를 점검한 결과 부족한 부분이 있었음을 명확히 인식하게 됐다”며 “장시간 과로와 이에 대한 적절치 못한 처우로 불편을 겪으신 모든 직원분들께 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “근로제도와 보상체계를 전면 개선하겠다”며 “근로 감독 기관과 외부 전문가들의 의견을 적극 반영하겠다”고 약속했다.
이번 사과는 최근 젠틀몬스터 청년 노동자의 근로환경 문제가 불거진 데 따른 것이다. 젠틀몬스터를 주력 브랜드로 두고 있는 아이아이컴바인드는 연매출 1조원 돌파를 눈앞에 둘 정도로 빠른 성장세를 이어왔으나 최근 디자이너 직군을 중심으로 과로와 무급 노동 의혹이 제기됐다.
논란의 중심엔 재량근로제가 있다. 재량 근로제는 디자인 업무 등 근로자의 재량이 크게 요구되는 직무에 대해 실제 근무 시간과 관계없이 노사가 서면합의로 정한 시간을 근로 시간으로 간주하는 제도다. 전체 구성원의 약 4분의 1에 적용됐다. 그러나 일부 직원들은 사측이 해당 제도를 이유로 주 70시간이 넘는 장시간 노동을 시키고도 적절한 휴가나 보상을 주지 않았다고 주장하고 있다. 과로와 업무 압박감으로 인한 건강 문제를 호소하며 산업재해를 신청하는 사례도 있는 것으로 알려졌다. 이에 고용노동부는 지난달 아이아이컴바인드에 대한 근로감독에 착수했다.
아이아이컴바인드는 재량 근로제를 즉시 폐지하기로 했다. 이달부터는 업무 스케줄에 따라 일정 범위 내에서 출퇴근 시간을 조정할 수 있는 선택적 근로시간제를 시행한다. 오는 4월부터는 체계적인 인사·근태 관리 시스템을 도입하고 관리·감독을 위한 부서장 교육을 정기적으로 진행할 계획이다.
아이아이컴바인드 관계자는 “회사가 급격히 성장하는 과정에서 일부 미흡한 부분이 있었음을 인지했다”며 “현재 진행중인 근로감독 조사결과도 적극적으로 시정하고 제도 개편에 반영해 나가겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
