미국, 6일 이스탄불서 이란과 핵 협상 담판
‘12일 전쟁’ 후 양측 고위급 첫 만남
도널드 트럼프 미국 대통령 특사인 스티브 위트코프와 아바스 아라그치 이란 외무장관이 오는 6일(현지시간) 튀르키예 이스탄불에서 만나 핵 문제 등을 논의할 것이라고 악시오스가 2일 보도했다.
만남이 성사될 경우 지난해 6월 미군이 이란 핵시설 3곳에 벙커버스터를 투하한 ‘12일 전쟁’ 이후 첫 고위급 회담이 된다. 위트코프 특사는 지난해부터 가자지구와 우크라이나 등 주요 전장에 파견되거나 교전국 정상을 만나며 평화 협상을 중재한 트럼프 행정부의 핵심 인사다. 트럼프 대통령 맏사위인 재러드 쿠슈너도 위트코프 특사와 동행해 아라그치 장관을 만난다. 한 소식통은 악시오스에 “이번 회담은 최상의 시나리오”라며 “회담 전까지 무엇도 결정되지 않았다“고 말했다.
트럼프 행정부는 지난해 12월부터 반정부 시위대를 무력으로 진압한 이란 정부에 군사적 개입을 경고했고, 이를 계기로 핵무기 개발과 미사일 프로그램을 중단하는 포괄적 합의를 요구해 왔다. 최근에는 에이브러햄 링컨 항공모함 전단 등 전략자산을 대거 중동에 배치해 군사적 압박을 이어가고 있다.
다만 이란이 강경한 태도로 맞서온 만큼 이스탄불 회담이 긴장 완화로 이어질지는 불투명하다. 아라그치 장관은 지난달 30일 이스탄불에서 하칸 피단 튀르키예 외무장관을 만나 “국방력과 미사일은 협상 안건이 될 수 없다”고 밝혔다.
트럼프 행정부도 이란에 대한 고강도 압박을 이어갔다. 피트 헤그세스 미국 국방장관은 이날 플로리다주에서 취재진과 만나 대이란 군사작전 가능성과 관련해 “만반의 준비가 돼 있다”며 “이란은 핵무기 능력을 보유하지 못할 것”이라고 경고했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사