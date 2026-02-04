‘내수 부진의 늪’ 싼타페, ‘글로벌 질주’ 팰리세이드
현대차 SUV 대표 모델 명암
싼타페 내수 3개월 연속 10위권 밖
팰리세이드 작년 판매 27.4% 증가
현대자동차의 스포츠유틸리티차(SUV) 대표 모델인 싼타페와 팰리세이드가 연초부터 명암이 엇갈리고 있다. 현대차 SUV 대표 플래그십 모델로 군림했던 싼타페는 내수 판매량이 3개월 연속 10위권 밖을 벗어나며 깊은 부진의 늪에 빠졌다. 반면 팰리세이드는 국내외 연간 판매량이 처음 20만대를 돌파하며 지난해 ‘북미 올해의 차’ 수상의 기세를 이어갔다. 어느새 플래그십 타이틀도 팰리세이드로 옮겨가고 있다.
3일 현대차에 따르면 싼타페의 올해 1월 국내 판매량은 3379대였다. 팰리세이드(4994대)와 투싼(4269대)에 밀렸고, 8388대로 최다 판매량을 기록한 기아 쏘렌토의 절반에도 크게 못 미쳤다. 싼타페는 지난해 11월, 12월에도 각각 3947대, 3511대 팔리는 데 그쳤다. 내수 시장 판매량이 석 달 연속 10위권 밖으로 벗어나며 부진이 장기화하는 모양새다.
싼타페는 2000년 첫 선을 보인 이래 현대차 SUV 대표 플래그십 모델로 영광을 누렸다. 1세대 총 판매량이 111만대에 달했다. 이는 국내 SUV 중 처음으로 판매량 100만대를 돌파한 사례였다. 또 2018년 국내 SUV 시장에서 최초로 판매 10만대(10만7202대)를 넘긴 차량이었다.
판매 침체는 ‘쌍둥이차’ 쏘렌토와 비교할 때 더욱 두드러진다. 쏘렌토가 지난해 내수 시장에서 10만2대가 팔리며 최다 판매차에 오른 사이 싼타페는 5만7889대밖에 팔리지 않았다. 전년보다 25% 감소한 수치였다.
싼타페의 부진에는 당장 ‘완전 변경’ 5세대 모델의 디자인이 영향을 미친 것으로 평가된다. 현대차는 2023년 8월 싼타페 5세대 모델을 처음 공개했는데, 기존 4세대까지와는 전혀 다른 박스형 디자인을 채택해 호불호가 갈렸다.
다만 올해 하반기 출시가 예상되는 새 모델에 대한 기대가 뒤섞이며 소비자들이 신차 구매를 늦추고 있다는 분석도 있다. 현대차는 지난해 말부터 주행거리 연장형 전기차(EREV) 모델의 양산 준비에 착수한 상태다. EREV는 하이브리드차와 달리 대용량 배터리가 동력 생산을 맡으면서 주행거리를 배 이상 늘리고, 제작 비용도 줄이는 장점이 있다. 국내 시장에서 여전히 중·대형 레저용차(RV)를 선호하는 현상이 두드러지는 만큼 상품성이 개선된 새 싼타페 모델이 나오면 실적 반전을 이룰 수 있다는 기대감이 상존하는 것이다.
팰리세이드는 현시점에서 싼타페와 정확히 희비가 교차한다. 지난해 전 세계에서 21만1215대가 팔렸다. 2018년 11월 출시 이래 연간 가장 많은 판매량이며, 전년(16만5745대) 대비 27.4% 증가한 기록이다. 이 가운데 지난해 출시된 2세대 모델 ‘디 올 뉴 팰리세이드’의 수출 대수는 연간 10만대를 넘어섰다. 본격적인 수출이 지난해 5월 북미 시장부터 이뤄졌다는 점을 고려하면 8개월 만에 거둔 실적이라는 게 현대차의 설명이다.
특히 미국 시장에선 하이브리드 모델이 1만대 가까이 팔렸다. 최근 전기차 세액공제 제도 폐지의 영향으로 충전 부담에서 자유롭고, 연비 효율도 높은 하이브리드차에 대한 수요가 늘고 있다는 분석이 많다.
팰리세이드 하이브리드 모델 판매량은 내수 시장에서도 고속 질주 중이다. 가솔린 모델(2만1394대)보다 1만6718대 많은 판매고를 올렸다. 최근 2026 ‘북미 올해의 차’(유틸리티 부문)에 선정된 기세를 세계 시장에서 고스란히 이어가고 있다는 평가다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
