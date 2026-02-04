HBM의 아버지 “AI 메모리도 전월세 시대 온다”
김정호 교수 “HBM 다음은 HBF”
10배 많은 데이터 장기 저장
삼성전자·SK하이닉스 주도권
“그래픽처리장치(GPU)의 혁신은 끝나가고 있습니다. 인공지능(AI) 시대에 돈을 버는 건 메모리 반도체 장사인데, 그중 속도는 고대역폭메모리(HBM)가, 용량은 고대역폭플래시(HBF)가 맡게 될 겁니다.”
‘HBM의 아버지’로 불리는 김정호 한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학부 교수는 3일 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘HBF 기술 개발 성과·로드맵·상품화 전략 발표회’를 열고 이 같이 전망했다. 김 교수는 HBM의 기본 개념과 구조를 창안하고 설계 이론을 정립한 메모리 반도체 분야 최고 권위자다. 삼성전자·SK하이닉스의 HBM 상용화 설계에도 직접 참여해왔다.
김 교수는 AI 시대를 맞아 메모리 반도체의 지속 성장을 확신했다. 그는 “멀티모달·에이전트 AI를 구현하려면 지금보다 100배, 1000배 많은 메모리가 필요하다. ‘메모리 헝그리’ 시대인 것”이라며 “미래에는 메모리 가격이 급등해 PC, 스마트폰을 전월세 형태로 빌려 쓰는 상황이 올 수 있다”고 말했다.
GPU의 성능 향상에는 한계가 있다는 게 김 교수의 판단이다. 그는 “GPU는 칩 간 통신 시간이 길어 2대 이상 이어붙이기 어렵다”며 “엔비디아의 최신 GPU ‘루빈’도 2대를 결합한 것”이라고 설명했다. 그러면서 “공정 미세화와 별개로 설계상 GPU의 혁신은 끝나간다”고 단언했다.
이때 주목받는 것이 HBM과 HBF를 결합한 하이브리드 시스템이다. 김 교수는 “AI가 정교해질수록 1초 전에 나온 자료까지 학습해야 하기 때문에 ‘키밸류(KV) 캐시’ 양이 급격히 커진다”며 “멀티모달 AI의 경우 100테라바이트(TB) 수준까지 필요하지만, HBM은 쌓아봐야 200기가바이트(GB) 정도”라고 말했다. 이에 HBM 옆에 용량을 담당하는 HBF를 붙여 ‘GPU·HBM·HBF’로 이어지는 상호보완적 메모리 시스템을 구축해야 한다는 얘기다.
HBF는 비휘발성 메모리인 낸드플래시를 쌓아 만든 반도체다. 휘발성 메모리인 D램을 적층한 HBM보다 속도는 느리지만 10배 많은 데이터를 장기 저장할 수 있다. 김 교수는 “실시간 연산에 필요한 ‘핫 메모리’는 HBM이, 평생의 데이터를 저장해놨다가 필요할 때 긁어오는 ‘콜드 메모리’는 HBF가 맡는다”고 설명했다.
김 교수는 한국이 글로벌 HBF 시장도 선도할 수 있다고 내다봤다. 그는 “HBF는 HBM과 동일한 공정을 사용하기 때문에 이를 동시에 양산할 수 있는 곳은 사실상 삼성전자와 SK하이닉스뿐”이라며 “절대 내줘선 안 되는 영역”이라고 강조했다.
HBF의 상용화 시점은 내년 말에서 2028년으로 예측했다. 김 교수는 “SK하이닉스는 샌디스크와 협력해 2027년 말 시제품을 공개할 예정이고 삼성전자도 독자 개발을 이어가고 있다”며 “삼성전자는 최종 성능을 좌우하는 베이스 다이를 직접 설계할 수 있어 유리한 위치”라고 말했다.
글·사진= 양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
