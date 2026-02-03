공화당 참패 뒤 트럼프 “연방정부가 선거 통제해야”
극우 팟캐스트와 인터뷰서 주장
2020년 대선 수사 맞물려 파장
도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 공개된 팟캐스트 인터뷰에서 미국의 선거제도를 ‘국영화(nationalize)’해야 한다고 주장했다. 주별로 관리되는 투·개표 관리를 연방정부 통제 아래 둬야 한다는 취지다. 해당 발언은 최근 텍사스주 보궐선거에서 공화당이 참패하고 2020년 대선 관련 수사를 진행하는 가운데 나온 것이어서 공교롭다는 지적도 제기된다.
뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 트럼프 대통령은 보수 성향 인플루언서 댄 본지노의 팟캐스트에 전화로 출연해 “우리는 투표를 장악해야 한다”며 “적어도 15개 주에서 투표를 장악해야 한다. 공화당은 투표를 국영화해야 한다”고 주장했다. 트럼프는 15개 주가 어디인지는 설명하지 않았다.
미국 헌법에 따라 선거는 주 법률에 따라 주로 규율된다. 이에 따라 수천개 투표소에서 카운티·시 공무원들이 투표를 관리하는데 트럼프는 이를 연방정부 통제 아래 두자는 취지의 주장을 한 것으로 해석된다.
트럼프는 그러면서 조 바이든 전 대통령에게 패한 2020년 대선도 자신이 승리했다는 주장을 되풀이했다. 그는 “내가 이겼던 주들에서 내가 이기지 못한 것으로 나타났다”고 말했다. 지난주 연방수사국(FBI) 요원들은 조지아주 풀턴카운티 선거센터에서 당시 투표용지와 기타 투표기록을 압수하는 등 수사를 진행하고 있다. 이 지역은 트럼프 측에서 선거 부정이 벌어졌다고 지목한 곳이다.
그간 트럼프는 연방정부의 선거 통제를 강화하려고 노력해 왔다. 법무부는 미네소타 등 여러 주에 전체 유권자 명부 제출을 요구하기도 했다. 지난해 8월에는 우편투표와 투표 기계 사용을 중단하고 싶다는 뜻도 밝혔다. 트럼프는 당시 트루스소셜에 “‘주’들은 투표 집계와 정리에서 연방정부의 ‘대리인’에 불과하다”고 썼다. 트럼프는 불법 이민자들이 투표해 결과가 바뀌었다는 의심을 하고 있다. 그는 이날도 “우리가 그들을 내쫓지 않으면 공화당은 다른 선거에서 이길 수 없을 것”이라고 했다.
NYT는 “트럼프 대통령의 선거 관련 발언 수위가 높아진 시점은 민주당이 일련의 선거에서 공화당을 앞지르는 상황과 맞물려 있다”고 지적했다. NYT는 또 트럼프가 풀턴카운티 선거센터를 압수수색한 다음 날 FBI 애틀랜타 지부 요원들과 통화했다고 보도했다. 보도에 따르면 코치가 선수들을 격려하는 것 같은 분위기였다고 한다.
극우 성향의 본지노는 트럼프 2기 들어 FBI 부국장으로 발탁됐지만 성범죄자 제프리 엡스타인 파일 공개를 놓고 음모론을 부추기다가 지난달 공식 사퇴했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
