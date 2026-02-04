현대제철, ‘전기로·고로 복합’ 탄소배출 20% 줄인 강판 양산
이달부터 탄소저감강판 양산 돌입
현대차·기아 우선공급… 영역 확대
현대제철이 ‘탄소저감강판’ 본격 양산에 돌입했다. 기존 자사 고로 생산 제품보다 탄소배출량을 20% 감축한 것이 특징이다. 현대제철은 이를 현대차·기아의 국내·유럽 차종에 우선 공급하고 향후 글로벌 완성차 및 부품사, 해상풍력용 후판 등으로 적용 범위를 확대할 방침이다.
현대제철은 전기로와 고로의 쇳물을 배합하는 복합프로세스를 세계 최초로 가동해 탄소저감강판 생산에 성공했으며, 이달부터 양산을 시작했다고 3일 밝혔다. 2023년 4월 당진제철소의 기존 전기로를 활용해 탄소저감강판 생산성 테스트에 나선 지 2년 10개월 만이다.
현대제철은 전기로-고로 복합프로세스 가동에 앞서 공정 안정성과 품질 경쟁력 확보를 위한 사전 검증을 마쳤다. 고객사 평가와 강종(강철의 종류) 승인 절차를 병행해 체계적인 양산 기반도 구축했다. 이번에 양산을 시작한 탄소저감강판 2종을 포함해 모두 25종의 강종 인증을 완료했다고 한다. 현대제철은 올해 안에 28종을 추가해 총 53종으로 인증 범위를 넓힌다는 계획이다.
이번 양산은 현대자동차그룹 내 완성차 업체의 탄소저감 로드맵에 따른 선제적 대응이기도 하다. 탄소저감 철강재는 현대차·기아의 국내 및 유럽 생산 차종 일부에 먼저 적용될 예정이다. 현대제철은 해당 공장에 들어가는 주요 자동차 강판을 탄소저감 제품으로 공급하고 적용 강종과 물량을 점진적으로 확대해 나갈 것이라고 설명했다.
탄소저감 제품의 적용 범위도 넓힐 계획이다. 이를 위해 글로벌 완성차 및 부품사와 협업하고 있다. 또 에너지 강재 분야에서는 해상풍력 하부구조물용 탄소저감 후판의 제작과 평가를 완료해 소재 적합성을 확인한 상태다. 이런 성과를 토대로 현재 다양한 글로벌 인증 및 테스트를 진행하고 있다.
현대제철 관계자는 “독보적인 전기로 운영 노하우와 고로 기술력을 결합한 전기로-고로 복합프로세스를 통해 탄소저감 제품 공급을 선도하게 됐다”며 “글로벌 고객사의 탄소저감 요구에 선제적으로 대응해 자동차와 에너지강재 분야 등 수요 산업의 탄소중립 전환을 적극 지원할 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
