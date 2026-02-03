18년간 추모공원 이름 못 찾은 대구 지하철 화재 참사
2003년 참사 후 테마파크 조성
‘2·18기념공원’ 병기 시도 불발
유족 “희생자 유골 안치해 달라”
대구 지하철 화재 참사를 기억하기 위해 조성된 대구시민안전테마파크에 ‘2·18기념공원’이라는 명칭을 함께 쓰도록 한 조례안이 대구시의회 문턱을 넘지 못했다. 이 테마파크는 2003년 2월 18일 대구 지하철 화재 참사를 계기로 건립됐다. 그동안 테마파크 명칭에 참사일 등을 병기하자는 논의가 계속해서 이뤄졌지만 번번이 불발됐다.
대구시의회는 육정미 대구시의원(더불어민주당 비례대표)이 발의한 ‘대구광역시 시민안전테마파크 설치 및 운영에 관한 조례 일부 개정조례안’이 기획행정위원회 심사에서 추가 검토가 필요하다는 이유로 유보됐다고 3일 밝혔다. 이 조례안은 ‘대구시민안전테마파크’ 명칭과 ‘2·18기념공원’ 명칭을 함께 표기할 수 있도록 하는 게 주요 내용이다. 시의회 상임위의 심사 유보 결정으로 6일 본회의 상정은 물거품이 됐다.
대구 지하철 화재 참사는 2003년 2월 18일 대구도시철도 1호선에 발생했다. 당시 중앙로역을 지나던 전동차에서 방화로 인한 화재가 번져 192명이 숨지고 151명이 다쳤다. 참사를 기억하기 위해 중앙로역 기억공간 조성, 2·18안전문화재단 출범, 팔공산 안전테마파크 건립 등의 사업이 진행됐다.
대구시와 유족들은 팔공산집단시설지구 내 시유지에 테마파크를 건립하고 안전 상징 조형물을 설치하는 데 합의했다. 하지만 추모시설이 들어올 경우 상권이 침체될 수 있다는 팔공산 인근 상인들의 거센 반발에 부닥쳤다. 2005년 상인들이 추모관을 제외한다는 조건으로 건립을 수용하면서 첫 삽을 뜰 수 있었다. 2008년 개관 당시 명칭을 대구시민안전테마파크 하나로 명시했다. 이 명칭을 변경하려면 조례 개정이 필요한 것이다.
지역에서는 참사와 관련해 걷힌 국민성금에서 50억원을 출연해 만든 시설인데도 건립 취지를 살리지 못했다는 비판이 제기됐다. 희생자 가족들도 추모공원으로 명칭을 바꾸자고 요청했지만 받아들여지지 않았다.
참사 희생자 유골을 대구시민안전테마파크에 안치해 달라는 유족 측 요구도 수용되지 않았다. 유족 등으로 구성된 대책위원회는 2024년 희생자 유골 전부를 이 시설에 안치해 달라는 민사소송을 제기했지만 1심에서 패소했다. 2심에서는 청구가 각하됐다.
대구시는 이들 요구를 받아들이기 어렵다는 입장이다. 소송 당시 유족들은 이면 합의에 따라 2009년 희생자 중 32명을 먼저 수목장으로 안치했지만 이후 대구시가 이면 합의를 부인했다고 주장했다. 반면 대구시는 이면 합의는 없었다고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
