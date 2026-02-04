‘특허싸움’ 中롱바이 한국 자회사, 양극재 생산 중단되나
LG화학, 특허권침해금지 가처분
법원 인용시 국내외 공급망 영향
LG화학이 세계 전기차용 배터리 양극재 생산 1위인 중국 롱바이(Ronbay)의 한국 자회사 ‘재세능원’을 상대로 특허권침해금지 가처분 신청을 했다. 법원이 신청을 인용하면 연간 7만t 규모의 재세능원 국내 사업이 멈춰설 수 있어 국내외 양극재 공급망에도 상당한 영향을 미칠 것으로 전망된다.
3일 업계에 따르면 LG화학은 지난달 16일 재세능원을 대상으로 특허권침해금지 가처분 신청을 접수했다. 재세능원은 롱바이가 2013년 설립한 한국 법인이다.
이번 가처분 신청은 앞서 재세능원이 청구한 LG화학의 양극재 결정구조 배향성 관련 특허 2건과 양극재 표면 상대적 조성비 관련 특허 1건에 대한 무효심판에서 지식재산처 특허심판원이 LG화학의 손을 들어준 것에 따른 후속 조치다.
삼원계(NCM) 양극재 생산 1·2위인 양사는 2024년부터 양극재 핵심 기술 특허를 둘러싸고 법적 분쟁을 이어오고 있다. LG화학은 재세능원과 롱바이가 생산·판매하는 제품이 다수의 LG화학 특허를 침해했다며 2024년 8월 재세능원을 상대로 특허권침해금지 소송을 제기했다. 이 사건은 현재 서울중앙지법에서 심리 중이다.
재세능원은 자사 기술이 독자적이며 오히려 LG화학의 특허들이 무효라고 주장하며 특허무효 심판 청구로 맞대응했다. 그러나 특허심판원은 LG화학 특허의 유효성을 인정하면서 해당 청구를 기각하고 LG화학의 승소를 결정했다. LG화학은 전 세계에 2000여건의 양극재 특허 포트폴리오를 보유하고 있다.
이번에 LG화학의 가처분 신청이 인용될 경우 재세능원의 특허 침해 제품은 생산부터 판매, 유통이 바로 제한될 수 있다. 재세능원은 충북 충주에서 연간 7만t 규모의 공장을 가동 중인데, 이는 60킬로와트시(㎾h)급 순수 전기차 약 78만대에 탑재할 수 있는 물량이다.
LG화학 관계자는 “LG화학의 특허 기술은 한국의 고성능 배터리가 글로벌 시장을 공략하는 데 핵심적인 역할을 하는 원천 기술”이라며 “정당한 권리 행사는 물론, LG화학의 우수한 특허 포트폴리오를 기반으로 다양한 지식재산권 사업모델을 제공해 업계 공동의 발전을 이끌 것”이라고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
