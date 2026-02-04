국립중앙박물관 3월 16일부터 오전 9시 30분 문 연다
유홍준 “관람객 밀집도 분산”
개·폐관시간 30분씩 앞당겨
유홍준 국립중앙박물관장은 3일 관람객 650만 시대를 맞아 세계를 견인하는 K-뮤지엄을 구현하겠다고 밝혔다.
유 관장은 서울 용산구 박물관 소강당에서 새해 업무 계획을 발표하는 자리에서 이 같은 청사진을 제시하며 “관람객 밀집도를 분산할 수 있도록 3월 16일부터 개관 시간을 오전 9시30분부터 오후 5시30분까지로 조정할 것”이라고 말했다. 쾌적한 관람 환경 조성을 위해 개·폐관 시간을 30분씩 당긴 것이다.
또 매년 1월 1일, 설날·추석 당일, 4월과 11월 첫 번째 월요일에 휴관했으나 앞으로는 이에 더해 3·6·9·12월 첫째 주 월요일 등 분기별로 하루씩 더 문을 닫을 예정이다. 관람객이 폭증하면서 청결 유지 등의 필요성이 제기된 때문으로 풀이된다.
유 관장은 “옛 유물을 전시하는 공간이 아니라 복합문화공간을 지향하겠다”고 강조했다. 그는 “관람객이 편히 머무를 수 있는 편의시설 확충을 위해 박물관 정문에서 거울못으로 이어지는 관람 동선을 살려내고 거울못 카페, 물멍(물을 바라보며 멍때리기) 계단 등을 만들 것”이라고 부연했다.
가족 단위 관람객이 많은 어린이박물관은 박물관 북쪽 야외 부지에 2029년까지 현재 규모의 약 2배인 4950㎡ 규모로 확장 건립할 예정이다. 올해 도입하려던 온라인 예약제는 내년 상반기로 미뤄졌다. 이에 앞서 12월쯤 관람객 정보, 이용 통계 등을 수집·분석할 수 있는 고객정보통합관리(CRM) 체계를 도입할 방침이다.
특별전으로 7~10월 먹거리 문화의 원형과 변천을 조명하는 ‘우리들의 밥상’전, 6~9월 국내 첫 ‘태국 미술’전을 소개한다.
