소장 가치 높인 한정판으로 각별함 전하세요
LG생활건강
LG생활건강이 설 명절을 맞아 시즌 한정으로 출시되는 화장품 선물세트와 의미와 실용성을 함께 담은 생활용품 선물세트를 선보였다.
LG생활건강의 자연·발효 화장품 ‘숨37°’는 건강하고 탄탄한 피부 리부팅을 돕는 ‘로시크숨마 리페어 3종 스페셜 세트’를 시즌 한정 출시한다. 스킨소프너, 에멀전, 크림을 포함한 3가지 핵심 제품으로 구성됐다. 이번 스페셜 세트는 로시크숨마 라인 전 제품이 들어간 특별 한정판으로 소장 가치를 높였다.
LG생활건강의 디에이징 솔루션 브랜드 ‘오휘’와 궁중 피부과학 럭셔리 코스메틱 브랜드 ‘더후’도 설 명절 선물세트를 마련했다. 오휘는 깊은 보습과 탄력, 광채를 선사하는 ‘오휘 더 퍼스트 제너츄어 2종 스페셜 세트’를, 더후는 저속 노화 핵심 성분을 함유한 고효능 안티에이징 제품 ‘비첩 자생에센스 2종 세트’를 선보였다.
다양한 생활용품으로 구성된 선물세트도 있다. K컬쳐와 전통의 아름다움을 담은 ‘K까치와 호랑이 프리미엄 세트’는 까치와 호랑이 디자인이 적용된 샴푸, 바디워시, 치약, 비누로 이뤄져 트렌디함과 고급스러움을 한 데 담았다. ‘K자개 핸드케어 선물세트’는 한국 전통 공예의 정수인 자개 문양을 현대적으로 재해석해 욕실 분위기를 업그레이드하는 예술품 같은 제품으로 완성됐다. 400㎖ 핸드워시와 80g 고급 비누로 구성된 이 선물세트는 자개 무늬가 새겨진 패키지로 선물의 품격을 더한다.
