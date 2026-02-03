공수처 “중수청 3급 이상 공무원, 공수처가 수사”
“수사 범위 명시해야” 의견 제출
고위공직자범죄수사처가 오는 10월 검찰청 폐지와 맞물린 중대범죄수사청(중수청)법 제정안에 대해 “중수청의 고위공무원 범죄 수사권은 공수처에 둬야 한다”는 취지의 의견을 제출했다. 중수청이 다른 수사기관보다 수사 우선권을 갖는 ‘인지통보’ 제도에 대해서도 공수처는 예외가 돼야 한다는 입장을 밝혔다.
법무부·행정안전부가 3일 국회 법제사법위원회 소속 주진우 국민의힘 의원실에 제출한 공소청법·중수청법안 관련 검토의견서에 따르면 공수처는 “수사기관 간 견제와 균형의 원리가 작동할 수 있도록 공수처법 및 경찰법에 3급 이상 중수청 소속 공무원의 범죄는 공수처의 수사 범위에 넣고, 4급 이하 중수청 소속 공무원의 범죄는 (경찰) 국가수사본부의 수사 범위에 각각 해당함을 함께 명시할 필요가 있다”는 입장을 냈다. 중수청의 고위공무원에 대한 공수처의 수사권한을 분명히 해야 한다는 취지다. 공수처 관계자는 “중수청법에 중수청 소속 공무원 범죄와 관련해 명확한 규정이 없다”고 설명했다.
중수청의 배타적 수사권을 규정한 인지통보 조항에 대해서는 공수처를 제외하는 내용을 추가해야 한다는 의견을 제시했다. 공수처는 “인지통보 제도는 중수청장의 (사건) 이첩요청권의 실질적 행사를 가능하게 하기 위한 것”이라며 “공수처 수사대상 범죄에 관해 중수청에 우선적 지위를 갖는 공수처는 인지통보 의무 대상에서 제외해야 한다”고 밝혔다. 공수처는 공소청법·중수청법안에 대한 공통 의견으로 “공수처·검찰·중수청·경찰 간 견제와 균형의 원리가 올바르게 작동하게 해 수사권의 남용을 방지해야 한다”고 제언했다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사