한 경기 50점 벽 22년 만에 깼다
허웅, 밀어주기 없이 총 51점… 역대 3위에
부산 KCC 가드 허웅이 프로농구에서 22년 만에 한 경기 50득점 이상을 해내는 대기록을 세웠다. 총 51점을 쏟아낸 허웅은 역대 국내 선수 한 경기 최다득점 3위에 이름을 올렸다. 과거 ‘타이틀 밀어주기’ 파문으로 오점을 남겼던 상위 기록들을 제외하면 허웅의 기록이 사실상 1위에 해당한다는 평가가 나온다.
한국농구연맹(KBL)은 오는 14일 부산사직체육관에서 역대 국내 선수 한 경기 최다득점·3점슛 3위 기록을 동시에 달성한 허웅에게 기념상을 시상할 예정이라고 3일 밝혔다. 허웅은 지난 2일 서울 SK전에서 3점슛 14개를 포함해 51점을 퍼부으며 팀의 120대 77 대승을 이끌었다. 허웅은 2019년 1월 SK 시절 한 경기 49점을 올린 김선형(수원 KT)을 넘어 50점대의 벽을 깬 선수가 됐다.
역대 한 경기 최다득점 1·2위 기록은 우지원(70점)과 문경은(66점·이상 은퇴)이 갖고 있다. 최다 3점슛 1·2위 기록은 문경은의 22개, 우지원의 21개다. 다만 이 기록들은 밀어주기 논란 속에 동시에 만들어져 의미가 퇴색됐다.
당시 우지원과 문경은은 2003-2004 시즌 정규리그 최종일 각기 다른 경기에서 동료들의 노골적인 3점슛 찬스 밀어주기와 상대의 느슨한 수비에 힘입어 대량 득점에 성공했다. 반면 허웅은 정규리그 순위 싸움이 한창인 가운데 4쿼터 내내 이어진 상대 팀의 집중 견제를 이겨내고 50득점 고지를 넘어섰다.
허웅은 전반에만 3점포 10개를 적중시켰고 후반에 4개를 보태 대기록을 완성했다. 점수 차가 크게 벌어진 4쿼터 초반 벤치에 들어갔다가 기록 달성을 위해 다시 코트에 나오기도 했다.
허웅은 방송 인터뷰에서 “연습 때부터 슈팅 감각이 좋았는데 경기 초반부터 3점슛 몇 개가 들어가면서 좋은 흐름이 이어졌다. 농구 인생에 흔치 않은 기회라 더 뛰고 싶었다”고 말했다. 이어 “동생(허훈)뿐만 아니라 코트에서 함께한 선수들 모두에게 고맙다. 앞으로도 팀을 위해 더 헌신하겠다”고 덧붙였다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
