높아지는 한국어 위상… 베트남 대입 ‘토픽’ 반영
베트남이 올해부터 대학 입시에서 한국어능력시험(토픽)을 활용하기로 했다. 한류 영향으로 한국어의 국제적 위상이 높아지면서 정규 교육과정에 한국어를 편성하고 대입에도 반영하는 국가가 늘고 있다.
3일 교육부에 따르면 베트남 교육훈련부가 지난달 12일 토픽 성적을 대입에 활용할 수 있도록 허가했다. 베트남 대입은 한국의 대학수학능력시험에 해당하는 ‘고등학교 졸업시험’을 중심으로 운영된다. 베트남 수험생들은 수학과 베트남어에 필수로 응시하고, 외국어와 역사 등 9개 과목 가운데 2개를 선택해 총 4개 과목을 응시한다.
이번 결정으로 베트남 수험생은 토픽으로 외국어 과목을 대체할 수 있게 됐다. 토픽 3급 이상이면 졸업시험 선택과목 1개를 면제받고 환산된 토픽 점수를 졸업시험 성적으로 인정받는다.
토픽은 교육부 산하 국립국제교육원이 주관하는 시험이다. 베트남에서 시행되는 토픽은 한국교육원에서 파견한 중앙 관리관이 감독한다. 시험장에는 현지 경찰이 배치된다. 베트남은 2020년 한국어를 제2외국어로, 이듬해에는 제1외국어와 졸업시험 과목으로 채택했다. 토픽을 대입에 활용하는 사례는 지난해 홍콩에 이어 두 번째다.
한국어는 47개국의 초·중·고 2777개교에서 정규 교과로 다뤄지고 있다. 지난해 기준으로 정규 학교에서 한국어를 배운 학생은 23만5770명이다. 태국이 4만5406명으로 가장 많고 베트남(3만3271명), 미국(2만6631명), 우즈베키스탄(2만2936명) 순이다. 제2외국어로 채택한 국가는 24곳이고, 대학 입시에서 인정하는 국가는 프랑스와 호주, 일본, 태국 등 11개국이다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사