울산시, 자립재정 기반 구축… “내년 4조원 확보”
국가예산확보 전략보고회 개최
지방세입 2조원·채무관리 병행
울산시가 ‘강력한 자립적 재정 기반’ 구축에 나섰다.
울산시는 3일 시청에서 김두겸 시장 주재로 ‘2027년 국가예산 확보 전략 보고회’를 개최했다. 이번 보고회에서 시가 설정한 2027년 국가예산 확보 목표액은 국비 3조원과 보통교부세 1조원을 합쳐 총 4조원이다. 지난해 확보액(3조7408억원)보다 2592억원(6.9%) 늘어난 역대 최대 금액이다.
정부의 긴축 재정 기조 속에서도 울산의 미래 산업 지형을 바꿀 핵심 사업을 대거 반영하겠다는 강력한 의지를 담았다. 주요 신규 사업으로는 울산~양산~부산 광역철도 건설, 한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 실증 기술개발, 과학기술혁신 지원 등이 포함됐다. 계속 사업인 울산 도시철도(트램) 1호선과 울산외곽순환고속도로 건설 등도 예산 확보를 통해 속도를 낼 계획이다.
지방세 세입 분야도 늘린다. 시는 지난해 지방세 징수액 목표 1조7000억원을 9.1% 초과한 1조8545억원을 징수했다. 올해는 지방세 세입 2조원 돌파를 공식 목표로 삼고, 고도화된 징수 기법 도입과 신규 세원 발굴에 행정력을 집중할 방침이다.
건전 재정을 위한 선제적 채무 관리도 병행한다. 울산시는 2030년까지 실질적 채무 ‘제로’ 달성을 추진하고, 2035년에는 ‘빚 없는 울산’을 실현해 지역 주도형 성장과 미래 산업 투자를 위한 재정 체력을 비축한다는 구상이다.
김두겸 울산시장은 “역대 최대 규모의 국비 확보는 물론, 공정하고 투명한 세정 체계를 확립해 울산의 재도약을 재정적으로 확실히 뒷받침하겠다”고 강조했다.
