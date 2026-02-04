고객 요청 담은 특수부위 중심 한우세트 선봬
신세계백화점
신세계백화점은 업계 최초 한우 자체 브랜드인 ‘신세계 암소 한우’를 론칭, 한우 전문 바이어가 공판장에서 직접 경매를 통해 구입한 한우를 엄격한 품질 관리를 통해 선보인다.
이번 설에는 특수부위 중심의 한우 선물세트를 찾는 고객들의 요청을 반영해 다양한 특수부위를 담은 신세계 암소 한우 미식 세트를 중점적으로 기획했다.
대표 상품으로는 살치살, 안창살 등 구이용 특수부위를 고루 담은 ‘신세계 암소 한우 더 프라임 미식 만복’, 토시살, 차돌박이, 제비추리 등 미식 선호도가 높은 부위를 중심으로 구성한 ‘신세계 암소 한우 플러스 미식 만복’ 등이 있다.
‘신세계 셀렉트팜’에서도 이번 설에 ‘태국 차층사오’의 망고 농장을 해외 셀렉트팜으로 처음 지정하며 질 좋은 망고를 제공받아 구성한 선물세트를 선보였다. 대표 상품으로 사과, 배, 태국망고로 이뤄진 ‘신세계 셀렉트팜 사과·배·태국망고’ 등이 있다.
수산물의 경우 이번 설에는 간편성을 중시하는 트렌드에 맞춰 손질이 필요 없는 구이·순살 상품을 기획해 고객의 편의성을 높인 세트도 구성했다. 대표 상품으로는 ‘영광 봄굴비 만복’ 등이 있다.
하우스오브신세계 와인셀라에서는 이번 설, 정점에 오른 음용 적기의 와인을 선물세트로 제안한다. 대표 상품으로는 ‘팔머’ 샴페인 빈티지 99, 대표적인 스페인 와인인 ‘베가 시실리아 우니코 매그넘 03’ 등이 있다.
