인천시, 소상공인·금융취약계층 종합 지원
주기별 맞춤지원 등 39억원 투입
현장밀착형 상담 등 정책 체감도↑
인천시는 경기 둔화와 고물가·고금리 등으로 어려움을 겪는 소상공인과 금융취약계층을 돕기 위해 인천소상공인종합지원센터를 중심으로 각종 지원사업을 추진한다고 3일 밝혔다. 관련 예산으로 39억원이 투입된다.
시는 소상공인의 창업, 성장, 위기, 재도전 등을 아우르는 생애주기별 맞춤형 지원을 포함해 골목상권 활성화, 소공인 혁신성장, 금융취약계층 회복 등을 포괄하는 종합 지원체계를 구축하는 데 중점을 두고 있다. 현장 밀착형 상담과 전문적인 사업 운영을 통해 정책 체감도를 높일 계획이다.
창업 초기 소상공인 부담 완화를 위한 ‘인천 골목창업 첫걸음 지원사업’과 지역 특색을 반영한 ‘소상공인 특색간판 지원사업’을 새롭게 도입했다. 또 ‘소상공인 경영환경개선 지원사업’ ‘지역방송 협력 소상공인 판로개척 지원사업’ 등으로 매출 증대와 경쟁력 강화를 도모한다.
골목상권 활성화를 위해 ‘맞춤형 상권 브랜딩 지원사업’도 추진한다. 민간 전문가와 협업해 상권 진단과 발전 전략을 수립하고 브랜드북 제작 등을 통해 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지원할 예정이다.
‘골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원사업’ ‘우리마을 상인회 활성화 지원사업’ 등을 통해 공동 마케팅, 환경 개선을 추진하고 지역상권 간 상생과 협력 구조를 강화해 지속가능한 상권 생태계를 조성한다.
제조업 기반 소공인을 대상으로는 ‘강소 소공인 및 로컬브랜드 육성사업’ ‘인천 송림 소공인 특화지원센터 운영사업’을 통해 제품 개발, 제조환경 개선, 스마트 공정 도입 등을 지원한다. 금융소외계층을 위한 채무 상담, 금융 교육 등도 병행한다.
