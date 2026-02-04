폭넓은 라인업 ‘다보록’… 기품과 정성이 한가득
KGC인삼공사
정관장은 설 명절을 맞아 기품과 정성이 담긴 선물을 준비하고자 하는 선물세트 ‘다보록(多寶錄)’을 선보였다. 실속형부터 프리미엄까지 폭넓은 라인업을 마련해 선택의 폭을 한층 넓혀, 이번 설 감사의 마음을 전하는 특별한 답이 되고 있다.
‘다보록’은 건강을 기원하는 귀한 마음을 담은 정관장의 선물세트 브랜드로, 감사편, 진심편, 여유편 등으로 구성되어 있다. 250여년 전 조선 왕실에서 진귀한 애장품과 책으로 다복(多福), 영화(榮華), 무강(無疆)을 염원하였던 책가도(冊架圖)를 모티브로 한 디자인으로 고급스러움을 더했다.
‘감사편’은 홍삼 제품 위주로 구성된 세트 제품이다. ‘진심편’은 홍삼과 한방 소재가 함유된 파우치 제품을 중심으로 구성된 세트 제품이다. ‘여유편’은 정관장 ‘에브리타임’과 ‘홍삼진고’ 등으로 구성된 ‘여유랑편’을 비롯해 ‘홍삼톤’과 ‘홍삼진고’로 구성된 ‘여유요편’, 그리고 ‘홍삼톤골드’와 ‘천녹톤’을 담아낸 ‘여유만편’ 등을 선보인다.
정관장은 2월 18일까지 ‘올 설에도 정관장으로 말해요’ 프로모션을 진행한다. 이번 행사에서 정관장은 가족과 지인에게 선물하기 좋은 ‘홍삼정’, ‘에브리타임’, ‘홍삼톤’, ‘천녹’, ‘화애락’, ‘다보록’ 등 스테디셀러뿐만 아니라 오리지널 침향으로 만든 ‘기다림 침향’, 혈당관리 전문 브랜드 ‘GLPro(지엘프로)’ 등 정관장 제품 구매 시 할인혜택을 제공한다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사